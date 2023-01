Dólar blue hoy: el lunes 16 de enero bajó un peso y cerró a $ 368

En una jornada estable para el mercado cambiario, el Banco Central mantuvo su racha positiva y terminó la rueda de este lunes con compras por US$ 4 millones.

En el arranque de la semana para el mercado cambiario, el dólar blue bajó un peso y cerró a $ 368, con lo cual revirtió la tendencia reflejada la semana pasada. De esta forma, la brecha entre el tipo de cambio oficial y el ilegal que se transa en cuevas clandestinas se ubica en torno al 105% promedio.

Según fuentes del mercado, el volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 188,433 millones, en futuros MAE US$ 41,25 millones y en el Rofex US$ 454 millones. A su vez, el Banco Central mantuvo su racha positiva y terminó la rueda de este lunes con compras por US$ 4 millones.

Por su parte, el dólar minorista se vendió a $ 189,24 promedio, con una suba de 71 centavos respecto del viernes. Así, el dólar denominado ahorro siguió la misma curva y se comercializó a $ 312,25 En tanto, en el mercado bursátil el dólar contado con liquidación ganó 1,4% hasta los $ 354,06 por unidad, y el dólar MEP ascendió 2%, en $ 347,02.

Por último, en el segmento mayorista, la divisa estadounidense se ubicó en torno a los $ 182,22, con un aumento de 93 centavos con relación al último cierre. El ajuste experimentado este lunes por el tipo de cambio mayorista compensa, como en cada inicio de semana, los días sin actividad por el fin de semana

Mercados financieros

La bolsa porteña subía 1,82% y se ubicaba en 246.742,77 unidades pasada la media rueda en el mercado porteño, en una jornada sin la referencia de Wall Street por el feriado en conmemoración por el Día de Martin Luther King, Jr.

En el panel líder de la bolsa porteña, los papeles de Grupo Financiero Valores y Grupo Supervielle anotaban alzas de 6,91% y 4,78%, en ese orden.

En el segmento de renta fija, los bonos en dólares registraban subas de hasta 7,63%, y los títulos en pesos operaban con alzas de hasta 1,30%. Así, el riesgo país se mantenía sin cambios en 1.980 puntos básicos.