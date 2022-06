Dólar blue hoy: el jueves 16 de junio bajó un peso y cerró a $ 216

Los mercados tuvieron una buena reacción a las medidas informadas por el Gobierno durante la jornada. A contramano del ilegal, los tipos de cambio financiero operaron hacia arriba.

En el final de semana previo al feriado, el dólar blue perdió un peso y se vendió a $ 216. De esa forma, se ubica por encima del solidario, pero sigue por debajo del financiero. Actualmente, la brecha entre el tipo de cambio ilegal y el oficial es alrededor del 67%.

Los mercados tuvieron una buena reacción a las medidas informadas durante la jornada. Este jueves el Gobierno anunció un paquete de medidas, que se publicaron en el Boletín Oficial, que mixturan entre fiscales y monetarias y que tienen como objetivo que "se encuentren alineadas con el objetivo de robustecer la acumulación de reservas internacionales".

Entre los anuncios lanzados se destacan las pautas para definir la segmentación de las tarifas para los servicios de luz y gas, la suba de las tasas de interés para todo el sistema y la ampliación de gastos y financiamiento del Presupuesto de este año.

Según fuentes del mercado, en la rueda mayorista se negociaron U$S 560,799 millones, en futuros MAE U$S 17 millones y en el Rofex U$S 649 millones. Según fuentes del mercado, la autoridad monetaria que conduce Miguel Pesce terminó el día con ventas por unos U$S 200 millones en el segmento mayorista del dólar.

A su vez, el dólar financiero cotizó en verde. El MEP o “Bolsa” aumentó 0,7% hasta los $ 232,73. Asimismo, el Contado Con Liqui (CCL) subió 1,4% hasta los $ 241,61. En cuanto a las divisas bursátiles no regularizadas, ambas fueron al alza: el MEP atado al GD30 escaló 1,5% hasta $ 233,38 y el CCL Cedear trepó 1,3% hasta los $ 241,93.

Por último, el dólar oficial no tuvo cambios y se comercializó en los $ 127,75. Lo mismo pasó con el dólar solidario, que se posicionó en los $210,79.

Mercados financieros

El S&P Merval cayó 1,3% hasta las 87.311 unidades. Retrocedieron mayormente Sociedad Comercial del Plata (-3,8%), Cablevisión Holding (-3,2%) y Grupo Supervielle (-3,1%). A contramano, aumentaron Telecom (2,8%), Banco de Valores (0,9%) y BYMA (0,8%).

En cuanto a los papeles que cotizan en la bolsa de Nueva York (ADR), operaron en rojo de la mano de Mercado Libre con 8,4%. También disminuyeron Globant (-6,7%), Ternium (-6%) y Cresud (-5,4%).

Respecto al riesgo país, el indicador creado por JP Morgan para medir la diferencia de rendimiento entre los bonos del Tesoro de Estados Unidos y los del resto del mundo, bajó 0,1% hasta los 2.107 puntos.

Por su parte, los bonos en dólares del canje de deuda registraron variaciones negativas. Presentaron las mayores mermas el Bonar AE38D (-2,9%), el Bonar GD30D (-2,7%) y el Bonar AL29D (-2,5%).