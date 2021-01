Dólar blue hoy: el 4 de enero bajó un peso y cerró a $ 165

En la primera rueda del año, el dólar blue cerró con una baja de $ 1 a $ 165, luego de tocar un techo de $ 169 en el arranque. El retroceso se concretó después del sendero al alza que experimentó el billete en las últimas dos semanas de las fiestas, que volvió a llevar la brecha a casi el 100%.

Para el segmento oficial, el dólar mayorista finalizó a $ 84,70, 55 centavos arriba del cierre del miércoles pasado, última sesión del año. El volumen operado en el segmento de contado fue de U$S 211,620 millones, en futuros MAE se hicieron U$S 5 millones y en mercado de futuros Rofex operaron U$S 218 millones.

En paralelo, las cotizaciones financieras recortaron el alza inicial de casi 3%. El dólar MEP se ubicó en los $142,39 (1,7%), mientras que el contado con liqui se posicionó en los $ 142,50 (1,6%).

El Banco Central compró más de U$S 90 millones y cerró diciembre con compras por más de U$S 600 millones. El promedio minorista entre bancos que realiza la autoridad monetaria se colocó en los $ 90,16, lo que sumado los impuestos, elevó el valor del dólar solidario a los $ 148,76.

Mercados financieros

El S&P Merval descendió 0,5% hasta las 50.956 unidades. Presentaron las mayores mermas en el panel de la bolsa porteña Edenor (-3,1%), Grupo Supervielle (-3%) y Transener (-2,9%). Por otro lado, avanzaron Cresud (3,2%), Central Puerto (2,9%) y Ternium (2%).

En cuanto a los ADR, los papeles que cotizan en la bolsa de Nueva York, operaron en rojo de la mano de Edenor con -7,9%. Le siguieron Banco Supervielle (-2,4%), Grupo Financiero Galicia (-2,2%) y Banco Macro (-2%). A contramano, aumentaron Ternium (3,1%), Tenaris (2,7%) e IRSA Propiedades Comerciales (2%).

Por su parte, el riesgo país, el indicador creado por JP Morgan para medir la diferencia de rendimiento entre los bonos del Tesoro de Estados Unidos y los del resto del mundo, cayó 0,3% hasta los 1.368 puntos.