Dólar ahorro: quiénes son las personas autorizadas para comprar

Los constantes anuncios sobre restricciones al mercado cambiario limitaron en gran medida la cantidad de personas físicas que realmente pueden hacerse de los U$S 200 dólares mensuales. Con las últimas modificaciones, apenas cerca de un millón de individuos pueden adquirir divisas en el mercado único libre de cambios (MULC).

Es que las últimas disposiciones del Banco Central dejaron afuera a beneficiarios de planes o programas de Anses, cotitulares de cuentas bancarias, monotributistas que hayan recibido créditos a tasa cero y ahora también a empleados de empresas que hayan recibido ayuda estatal para pagar salarios con el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción. Concretamente, son al menos 10 las condiciones que dejan a una persona excluida del MULC.

Quiénes pueden comprar

De cumplir con los requisitos, aquellos que podrían ser habilitados son los jubilados, los empleados públicos y funcionarios, los rentistas, los importadores , los empleados y desempleados que no hayan cobrado una parte del salario de parte del Estado, los empleadores que no hayan recibido créditos al 24% y los monotributistas que no hayan sido otorgados un crédito a tasa cero. Nadie puede recibir un beneficio social por parte de Anses.

Por qué puedo quedar excluido

Estas son las 10 condiciones que impiden la compra de dólares:

- Empleados de empresas que hayan recibido ATP.

- Beneficiarios de un plan o programa de Anses.

- Personas sin ingresos declarados.

- Cotitulares de cuentas bancarias.

- Quienes ya "gastaron" su cupo con tarjeta.

- Quienes hayan refinanciado algún saldo de la tarjeta de crédito a 12 meses.

- Quienes hayan congelado las cuotas de sus créditos hipotecarios y prendarios UVA.

- Quienes hayan adquirido dólar "bolsa" en los 90 días anteriores.

-Las empresas que hayan accedido a créditos al 24%.

-Monotributistas que hayan recibido créditos a tasa cero.