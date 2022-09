Dólar blue hoy: el martes 6 de septiembre subió tres pesos y cerró a $ 272

El Banco Central terminó la jornada con compras por unos U$S 140 millones en el mercado de cambios.

En una jornada sin grandes sobresaltos, el dólar blue escaló tres pesos y cerró a $ 272. De esta manera, la brecha entre el tipo de cambio oficial y el ilegal que se transa en las cuevas clandestina se ubica en torno al 90%.

Según fuentes del mercado, el volumen operado en el segmento de contado fue de U$S 870,665 millones, en futuros MAE U$S 63,34 millones y en el Rofex U$S 566 millones. El Banco Central terminó la jornada con compras por unos U$S 140 millones en el mercado de cambios.

Por su parte, el dólar minorista cotizó a $ 147,22 promedio para la venta, con una suba de 17 centavos en relación con la víspera. Siguiendo la misma curva, el dólar denominado solidario se comercializó a $ 242,78.

En tanto, en el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación sumó 0,6% hasta $ 284,73 por unidad, y el dólar MEP disminuyó 0,6% a $ 273,29.

Mercados financieros

El índice S&P Merval subía 0,07% y se ubicaba en 138.377,80 unidades pasada la media rueda en el mercado porteño, mientras que las acciones de empresas argentinas en Wall Street avanzaban más de 6%. En el panel líder local, los papeles de Banco Macro y Grupo Financiero Galicia anotaban alzas de 3,39% y 2,52%, respectivamente.

En tanto, los ADRs de empresas argentinas en la Bolsa de Nueva York marcaban mayoría de ganancias, en una jornada en la que IRSA lideraba ese lote con un incremento de 6,2%.

En el segmento de renta fija, los bonos en dólares cotizaban con bajas de hasta 3,4%, mientras que los títulos en pesos operaban con incrementos de hasta 1,2%. Así, el riesgo país cedía 0,2% hasta los 2.425 puntos básicos.