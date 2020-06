"En el presente informe, los datos del movimiento mensual referidos al turismo receptivo y emisivo por la vía aérea internacional han sido cero", comenzó el histórico informe realizado por el Indec. Tal como indicó la cita del documento oficial, nadie vino ni se fue del país en abril a excepción de los vuelos extraordinarios de repatriación.

En abril, se estimaron cero llegadas de turistas residentes y no residentes a la Argentina. En los cuatro meses transcurridos del año, se calcularon 663,0 miles de llegadas de turistas no residentes. Ezeiza y Aeroparque concentraron el 89,7% de las llegadas de turistas no residentes, con una baja interanual de 38,2%.

"Como es de público conocimiento, a partir de marzo se establecieron restricciones a la circulación de las personas en todo el país con el objetivo de reducir la exposición al contagio de la COVID-19 en el marco de la emergencia sanitaria", aclaró el Indec.

Y añadió: "Por lo tanto, en lo que respecta al operativo de campo de la Encuesta de Turismo Internacional (ETI), durante abril no se realizó la encuesta en ningún paso fronterizo de la Argentina",

En el primer cuatrimestre del año, las salidas totalizaron 792,8 miles de turistas residentes y acumularon una caída interanual de 46,8%. El Aeropuerto Internacional de Ezeiza y el Aeroparque Jorge Newbery representaron el 80,6% de las salidas de turistas.

Acceso a Internet

Por otra parte, el organismo estadístico informó que en el primer trimestre de 2020 se registraron, en promedio, 7.477.259 accesos a internet fijos. Esto significó 0,3% de aumento respecto al mismo período de 2019.

Asimismo, los accesos fijos residenciales crecieron 0,8%, alcanzaron los 6.973.305; y los accesos fijos de organizaciones totalizaron 503.954, con una caída de 6,6%. En cuanto a los accesos a internet móviles, se contabilizaron en promedio 31.681.009 accesos, lo que implicó un incremento de 2,1% respecto al mismo trimestre del año anterior.