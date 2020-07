Crisis económica: a diferencia de los argentinos, millonarios del mundo piden que les suban los impuestos

Un grupo de millonarios de todo el mundo solicitaron una mayor carga impositiva para poder aportar más en el contexto de la crisis económica que generó la pandemia del coronavirus. Esta especie de comunidad tiene el nombre de “Millonarios por la Humanidad”.

En el documento emitido por este grupo se encuentran firmas como la de Abigail Disney (sobrina y heredera de Walt Disney), Jerry Greenfield (cofundador de Ben&Jerry) y Morris Pearl (ex director gerente de BlackRock).

“A medida que COVID-19 ataca almundo, millonarios como nosotros tenemos un papel fundamental que desempeñar en la cura de nuestro planeta. No, no somos nosotros los que cuidamos a los enfermos en las salas de UCI. No estamos conduciendo las ambulancias que llevarán a los enfermos a los hospitales. No estamos reabasteciendo los estantes de las tiendas de comida ni entregando alimentos de puerta en puerta. Pero tenemos dinero, mucho. Dinero que se necesita desesperadamente ahora, y que seguirá siendo necesario en los próximos años, a medida que el mundo se recupere de esta crisis”, expresó el comunicado.

Y agregó: “Hoy, nosotros, los millonarios abajo firmantes, pedimos a nuestros gobiernos que aumenten los impuestos a personas como nosotros. Inmediatamente. Sustancialmente. Permanentemente”.

En ese mismo sentido, explicaron que el impacto de esta crisis “durará décadas” y que “podría empujar a 500 millones de personas más a la pobreza”. Además, aseguraron que “cientos de millones de personas perderán sus empleos a medida que cierren las empresas, algunas de manera permanente”.

“Podemos asegurarnos de financiar adecuadamente nuestros sistemas de salud, escuelas y seguridad a través de un aumento permanente de impuestos a las personas más ricas del planeta, personas como nosotros”, concluyó el documento.