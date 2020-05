Alberto Fernández cruzó fuerte a quienes piden levantar la cuarentena obligatoria por la crisis económica

El presidente Alberto Fernández afirmó que le preocupa el estado de la economía, pero apuntó contra quienes quieren terminar la cuarentena y liberar actividades. Comparó a nuestro país con Suecia para graficar los impactos que podrían haber habido de no seguir el aislamiento social. "No mientan más, me cansan las mentiras y preocupan a la gente", lanzó.

Para ejemplificar las acciones de contención, el Presidente remarcó que el Estado aplicó medidas para atenuar impactos, como fue el Ingreso Familiar de Emergencia, los créditos a tasa subsidiadas del 24% para Pymes, y el pago del salario complementario del 50% para los trabajadores registrados.

"Conocemos el problema del efecto de la cuarentena, pero reafirmo que lo que más nos preocupa es cuidar la salud, preservar la vida de nuestra gente. Muchos ejemplificaron con países que no hicieron cuarentena, y que tuvieron resultados económicos positivos", destacó el Presidente. Al mismo tiempo, subrayó que en el AMBA no habrá liberación de otras actividades económicas, pero que el resto de las provincias podrán dictaminar qué empresas pueden volver a trabajar.

"Comparé a Suecia con Noruega, que si hizo cuarentena. Suecia tiene 14 veces más muertos que Noruega, y con 10 millones de habitantes hoy cuenta más de 3.000 muertos. Eso es menos del 25% de al población argentina. De haber seguido ese ejemplo, hoy tendríamos 13.900 muertos", sentenció. En ese sentido, amplió: "Digo esto para que no mientan más, me cansan las mentiras y preocupan a la gente. No me van a torcer el brazo porque voy a cuidar a la gente antes que nada".