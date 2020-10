¿Qué va a pasar con el IFE 4?

El pago por cuarta vez del Ingreso Familiar de Emergencia está en discusión y crece la preocupación entre los beneficiarios que esperan poder contar con ese ingreso el próximo mes. Fuentes de la Anses deslizaron a que la última palabra la tiene Presidencia, mientras que desde Casa Rosada ponen reparos y aun no confirmaron si habrá o no otra ronda de pago del bono de 10 mil pesos.

Por el momento, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, confirmó en una entrevista con Radio Rivadavia que se va a seguir otorgando una ayuda económica a quienes lo necesitan, aunque reparó en que hasta el momento no está definido un plan.

“Lo que va a haber es una herramienta para seguir asistiendo. Mientras haya poblaciones que requieren asistencia, mientras la población siga afectada por un fenómeno del Medioevo en el siglo XXI. Es un tema que está en discusión y vamos a determinar cuál es la herramienta más idónea”, explicó el funcionario nacional.

Uno de los rumores que corrió con fuerza fue que el Gobierno nacional analizaba la posibilidad de reconvertir el bono del IFE en una Renta Básica Universal o un Ingreso Básico, pero el ministro aclaró que “hay que empezar a definir los términos, si al hablar de un salario universal que signifique pagar a alguien por el solo hecho de ser habitante de Argentina, no".

Moroni confirmó que se va a seguir otorgando una ayuda económica para los afectados por la pandemia

"Lo que estamos teniendo es unos 600.000 planes sociales asistidas por distintos programas, que son atendidos por el ministro de Desarrollo Social, vincularlos en un modelo de inserción del empleo a través de Potenciar Trabajo, eso sí", aseguró Moroni. Pero descartó la idea de “universalizar y mantener constante una asistencia”.

Asimismo, enfatizó: “Vamos a apuntar es destinar los recursos del Estado a la creación de empleo. Nosotros creemos que el mejor modo de inserción de cualquier persona en la comunidad es el trabajo”.

Fuentes consultadas por El Destape, por el lado de Anses, insistieron que es una decisión que debe tomar el presidente Alberto Fernández, y que el organismo que dirige Fernanda Raverta se encarga de sistematizar esa decisión; mientras que voceros de Presidencia solo se limitaron a decir: “No hay presiones”, sobre la implementación del IFE 4.

En las redes sociales, sobre todo en Twitter, el rumor no confirmado de que no se cobre el IFE por cuarta vez no cayó bien. Según se desprende del informe de gestión de Jefatura de Gabinete, el Ingreso Familiar de Emergencia alcanza a casi 9 millones de personas, lo cual representa alrededor de 90.000 millones de pesos en cada uno de los tres pagos ejecutados a la fecha.