El consumo volvió a caer en agosto y supermercados y mayoristas acumularon más bajas

El consumo volvió a retroceder en agosto y profundizó las dificultades de los principales canales de venta. Según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), las ventas en supermercados bajaron 3,7% interanual, mientras que en los autoservicios mayoristas cayeron 3,6%. En contraste, los centros de compras registraron una suba del 3,7% respecto del mismo mes de 2025.

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Los números reflejan un escenario dispar, con retrocesos persistentes en los comercios vinculados al abastecimiento cotidiano de los hogares y una mejora en los shoppings. Sin embargo, el crecimiento de estos últimos no alcanzó para revertir el balance negativo acumulado durante los primeros ocho meses del año.

En los supermercados, la caída de agosto fue la segunda más pronunciada de 2026, empatada con la de abril y solamente superada por el retroceso del 5,1% registrado en marzo. Además, las ventas acumularon una baja del 2,8% entre enero y agosto, con ocho meses consecutivos de resultados interanuales negativos.

Supermercados y mayoristas siguen con números en rojo

El deterioro del consumo también se observó en la comparación mensual. Las ventas de los supermercados retrocedieron 0,8% frente a julio, mientras que el indicador de tendencia-ciclo, que permite observar la evolución subyacente de la actividad, disminuyó 0,3%.

En los autoservicios mayoristas, la situación fue similar. Las ventas cayeron 3,6% interanual y acumularon siete meses consecutivos de bajas, mientras que el balance entre enero y agosto arrojó una contracción del 2,9%. En la comparación con julio, el retroceso fue del 1,2%, y la tendencia-ciclo mostró una caída del 0,4%.

Aunque los montos facturados aumentaron en ambos segmentos, esa evolución no implicó una recuperación del volumen de ventas. En los supermercados, la facturación a precios corrientes creció 24,2% interanual, mientras que en los mayoristas avanzó 23,7%.

Los datos se conocen en un contexto en el que los hogares enfrentan restricciones para sostener sus gastos y los comercios buscan mantener sus niveles de actividad. La continuidad de las caídas en supermercados y mayoristas muestra las dificultades para consolidar una recuperación del consumo masivo.

Los tickets aumentaron y el crédito siguió siendo clave

En los supermercados, el ticket promedio alcanzó los $35.569, con una suba interanual del 15,8%. Las tarjetas de crédito concentraron el 43% de las ventas, seguidas por las de débito, con el 23,9%, y el efectivo, con el 17%.

En los mayoristas, el ticket promedio llegó a $47.067, un incremento del 29% interanual. Los otros medios de pago, como las transferencias y los cobros mediante códigos QR, representaron el 32,7% de las operaciones, por delante de las tarjetas de crédito, con el 26,8%.

Los shoppings fueron la excepción: sus ventas crecieron 3,7% interanual y 3,3% respecto de julio. Sin embargo, el acumulado anual todavía muestra una caída del 1,2%. La Patagonia lideró las subas interanuales por región, con un 32,2%, seguida por la Ciudad de Buenos Aires, con el 31,6%.

Con información de Noticias Argentinas