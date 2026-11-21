El consumo masivo tuvo en octubre una recuperación por primera vez en el año comparado con 2025, sobre la base del crecimiento del comercio electrónico y las ventas de cercanía mientras siguen cayendo las ventas en las grandes superficies comerciales como los supermercados, según un informe de la consultora Scentia.

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“Luego de meses esperando que cambie el signo, finalmente en octubre sucedió. Si bien es suave, se ha producido el quiebre en la tendencia respecto a lo sucedido desde enero”, evaluó la consultora. La variación positiva, en la suma de todos los canales medidos, fue de 0,9% comparada con octubre de 2025 y de 6,3% respecto de septiembre, lo que significa que el acumulado anual refleja ahora un retroceso de 2,3%.

Sin embargo, la evolución de los ingresos del conjunto de la sociedad, con una caída anticipan que el repunte de octubre no se puede todavía considerar como un quiebre de la tendencia sino el reflejo de lo que sucedió en agosto, el único mes que los ingresos le ganó a la inflación a lo largo del año.

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El promedio de paritarias de octubre “anticipa un estancamiento del poder adquisitivo”, advirtió un informe de CP Consultora que dirige Pablo Moldovan. La consultora midió una recuperación en agosto, que se frenó en septiembre y se mantuvo en octubre que, por el descalce entre el mes que reflejan las estadísticas y la percepción del ingreso se reflejará en el último bimestre del año.

La misma percepción se reflejó en las encuestas de Tendencias de Negocios que difundió este jueves el INDEC, donde industriales y directivos de cadenas de supermercado anticiparon que esperan menos consumo y nueva suba de precios para el próximo trimestre.

El informe de Scentia mostró que en octubre respecto del mismo mes del año pasado cayeron las ventas en supermercados 0,3%, en los mayoristas 6,4% y en autoservicios independientes 0,4%, mientras creció en Farmacias 3,2%, E-commerce 33,2% y almacenes y kioscos 1,6%.

También destacó que las canastas Alimentación e Impulsivos tuvieron comportamientos positivos en Supermercados y Autoservicios Independientes, y Alimentación, Bebidas e Impulsivos en los almacenes y kioscos.

El otro dato que revela el informe es que la evolución del precio promedio ponderado, en el acumulado del año, llega a 22,1%, por debajo del IPC informado recientemente por el INDEC.

El informe de Scentia es considerado el más preciso sobre la evolución de las ventas en todos los canales comerciales del país, mide las operaciones de 9.000 puntos de venta y forma parte del Indicador de Consumo de Bienes y Servicios que elabora la Cámara Argentina de Comercio donde se evalúa también la demanda de bienes durables y de servicios no considerados en esta muestra.

El número positivo de octubre llegó después de nueves meses consecutivos de caída de ventas interanuales y permitió reducir de una caída de 2,7% que acumulaba hasta septiembre a 2,3% que cerró el mes pasado. Comparado con el nivel de consumo de enero de 2023, alcanzó el 89,2% es decir que todavía está más de 10 puntos por debajo.

En agosto la economía reflejó el menor nivel de inflación del año, de 1,7%, lo que dejó margen de recuperación de los ingresos de la sociedad, en especial de los trabajadores bajo convención colectivo de trabajo, que percibieron esa mejora en septiembre, donde ya el consumo medido por Scentia había reflejado la menor caída interanual, de 1,2%, a lo largo de todo el año.

La presión del consumo de septiembre impulsó la inflación a 1,9% y los ingresos dejaron de ganarle a la inflación y en octubre se registró otro incremento de los precios que llevó el IPC a 2,2% y terminó por licuar toda la mejora que se había logrado por lo que se espera que en el último bimestre se refleje en la evolución del consumo.

“En ausencia de una desinflación contundente, el escenario de pauta en 2% mensual ratifica la existencia de un límite a la recuperación del poder adquisitivo, condicionando la salida de la recesión de la economía argentina”, evaluó CP Consultores. Esa caída de ingresos está acompañada por la destrucción de puestos de trabajo formales que siguió en agosto y acumuló su decimoquinto mes consecutivo en los que se perdieron 168.000 puestos.

En línea con el análisis de CP Consultores, el indicador de Tendencia de Negocios de INDEC reflejó que -según los industriales- un saldo neto de 13% espera caída de las horas trabajadas y 10,8% que disminuya los puestos de trabajo, mientras en los supermercados se espera durante los próximos tres meses que disminuya el número de personas empleadas. En ambos casos, industriales y ejecutivos de supermercados, identificaron a la caída de la demanda como el principal factor que limita la actividad.