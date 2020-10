El Congreso convirtió en ley la defensa del Fondo de ANSES de los embates que había preparado el macrismo. La gestión de Cambiemos se había ocupado de destruir el 50% de su patrimonio. Por unanimidad del Senado, los gobernadores consiguieron al mismo tiempo la refinanciación de sus deudas con la entidad.

El sistema jubilatorio solidario argentino usa al Fondo de Garantía de Sustentabilidad como colchón para mantenerse en los años de crisis. Cuando el organismo previsional recauda menos de lo que eroga, el FGS se ocupa de ese déficit de forma temporal.

En cuatro años, Mauricio Macri recortó a la mitad los activos de la entidad: lo llevó de los U$S 64.000 millones a los U$S 32.000 millones. Pero en 2016 había armado una trampa mortal para ANSES, como denunció El Destape en su momento.

Este proyecto lo hacemos en grupo. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La ley de reparación histórica preveía una mejora en los ingresos del 14% de los beneficiarios del sistema jubilatorio sin prever un flujo para financiarlo. Con suspicacia, Cambiemos planteó que estos gastos adicionales se abonen con los impuestos recaudados de la ley del blanqueo de capitales, al que a último momento ingresaron familiares de funcionarios, como Gianfranco Macri.

Abordar un gasto continuo con un stock arrastra un problema gigante, ya que en algún momento se licúa ese activo. Las proyecciones de flujos que manejaba el FGS ponía esa fecha límite en noviembre. A partir de ese momento, el subdirector ejecutivo de operaciones del Fondo, Lisandro Cleri, hubiera tenido que sacrificar las ganancias generadas mensualmente.

Sin embargo, el pozo que dejó la gestión anterior no se hubiera saciado con eso. No hubiese pasado mucho para que Cleri ejecute bonos (y acciones) hasta que no quede nada más que liquidar. Para cumplir una ley que beneficia a una pequeña porción de jubilados, ANSES hubiera tenido que perjudicar a 45 millones de argentinos.

La estrategia de Macri de imponer un régimen mixto, que incluya la capitalización individual (símil AFJP), necesitaba de ganar la batalla discursiva, como reveló El Destape desde 2016. Por eso Cambiemos repitió hasta el cansancio la fantasía de que el sistema jubilatorio argentino estaba quebrado. Para que eso se convierta en realidad colocó en el organismo previsional a Emilio Basavilbaso, responsable de desguazarlo.

Poco después de asumir, la directora ejecutiva de ANSES, Fernanda Raverta, planificó un proyecto junto al presidente, Alberto Fernández, para resolver estas problemáticas y también desequilibrios producidos por la pandemia. Ahora, la mal llamada “reparación histórica” será abonada por el Tesoro Nacional y así se preservarán los fondos del sistema jubilatorio y garantizarán los pagos mensuales.

Los activos del FGS, al no tener que afrontar otros gastos, se podrán volcar a proyectos de vivienda, energía e infraestructura. Estas inversiones virtuosas generan crecimiento y generan empleo, por lo que incrementan los aportes al sistema previsional.

Al mismo tiempo, se condonaron los intereses de las cuotas suspendidas de los créditos Anses, cuyos no pagos se extendieron durante el aislamiento obligatorio.

El apoyo unánime del Senado vino de la mano de una carta de negociación en la manga de Raverta y Cleri. Macri le entregó mutuos del FGS a las provincias, lo que está prohibido por ley. Los gobernadores pidieron una reestructuración, dado que por la crisis se les imposibilita devolverlo. Por eso, con atino, desde ANSES les plantearon que la única vía de renegociación podía darse a través de esta norma. De esta forma, 21 de las 24 provincias refinanciaron sus deudas por un total de $ 26.632.966.038.

De esta forma, el Gobierno consiguió desarmar a tiempo esta bomba de tiempo que prometía llevarse puesto el sistema jubilatorio entero. Después de cuatro años de demolición intencionada del FGS y uno donde tuvo que quedar relegado a un rol secundario, con esta ley que defiende sus activos podrá tomar su rol anticíclico y contribuir al desarrollo económico a la vez que robustecer el régimen previsional.