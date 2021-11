Roberto Feletti adelantó qué va a pasar al final del congelamiento de precios

El secretario de Comercio Interior adelantó a El Destape Radio qué ocurrirá luego que se levante el congelamiento de precios.

El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti se refirió al acuerdo del congelamiento de precios y contó qué ocurrirá luego que se levante la medida. En diálogo con El Destape Radio, Feletti marcó que hasta este viernes se relevaron en Capital Federal y Gran Buenos Aires 300 establecimientos de las grandes cadenas y "había un 85% de cumplimiento de abastecimiento y un 99% de cumplimiento en precios".

"El programa se está cumpliendo", admitió Feletti con optimismo, después de haber pasado 15 días de la resolución para congelar los precios hasta el 7 de enero del 2022.

El secretario reconoció que el amplio grado de aceptación se ve reflejado en el consumo. "Se empieza a ver con mucho detalle que hay una elevación del consumo. Hay una demanda de estos productos que están en el programa", afirmó Feletti y admitió que "en noviembre ya se va a ver el impacto del congelamiento en el índice inflacionario"

Además, contó que desde el Gobierno tuvieron una reunión con representantes de las cadenas más chicas, con mayoristas, almaceneros, supermercados chinos, entre otros, para discutir el congelamiento. "Quizás en las cadenas mas chicas haga falta otro listado de precios", reconoció Feletti aunque destacó: "No voy a tolerar que un mayorista facture por arriba del acuerdo".

"No se puede ir a la góndola y resignar un producto porque no llegan a comprarlo. Eso va a generar mucho malhumor social y va a ser contra las empresa", admitió Feletti y destacó que "no se está pidiendo un esfuerzo gigantesco donde pierdan plata, sino que estamos pidiendo que ganen por cantidad".

Qué pasará luego del congelamiento

Según indicó Roberto Feletti a El Destape Radio, "la salida del congelamiento debe ser una canasta amplia administrada con relación con la política de ingresos". El secretario de Comercio Interior sostuvo que va a proponer esta medida para que, cada un tiempo determinado, se revean los precios con relación a los ingresos en el país.

"En diciembre del 2019 la canasta alimentaria según el INDEC era el 9% del salario promedio del sector privado registrado. Esa medición llegaba al 11% en agosto del 2021. En este escenario, se rompe el equilibrio social", marcó Feletti y aseguró que así "se pierde el consumo del mercado interno". Ahora, el objetivo de la secretaria es "afirmar estos dos programas de congelamiento de precios como una cuestión de Estado".

Cómo es el acuerdo para congelar precios

El Gobierno nacional confirmó el congelamiento de precios de 1.432 productos de consumo masivo, que incluye primeras marcas hasta pequeños productores que no podrán aumentar su valor hasta el 7 de enero próximo.

La resolución 1050/2021, en tanto, se retrotae al 1 de octubre, por lo que los precios de esos 1.430 productos de consumo masivo en todo el territorio nacional deberán mantener el precio que tenían a esa fecha. La lista va desde artículos de Almacén, Limpieza e Higiene y Cuidado Personal, que conforman la canasta básica. La resolución garantiza el congelamiento de precios en las 23 provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El nuevo programa de unos 1.432 productos con precios congelados que se publicó este miércoles es equivalente al vigente programa de Precios Cuidados "mucho más amplio, con más del doble de productos". “El objetivo de la resolución es garantizar la competencia equitativa en todo el universo de las empresas que formaron parte del diálogo, evitando conceder privilegios al grupo minoritario que decidió oponerse al acuerdo”, admitió Roberto Feletti.