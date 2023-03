Atribuyen aumentos en precios de notebooks a decisión del sector comercial

Los aumentos en los precios de notebooks y tablets registrados poco después de la reimplantación de aranceles de importación se deben a una "demostración de fuerza" del sector comercializador, consideró hoy el gerente de la Cámara Argentina de Multimedia, Ofimática, Comunicaciones y Afines (Camoca), Carlos Scimone, quien estimó que "a mediados de año el mercado se va a ordenar" en materia de precios.

En declaraciones a Télam, Scimone objetó que "algunos tratan de ganar lo que fuera, comprando a 200 (pesos por dólar para la importación) y vendiendo a un tipo de cambio equivalente a 400".

"Se pasaron de rosca, hace 30 años que estoy en esto, la vi de todos los colores", planteó, al tiempo que describió los mecanismos y valores de las computadoras portátiles.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Al respecto, indicó que "si un importador compra por EBay una Lenovo estándar de 8 megas de RAM y un disco de 256 gigas, el precio es de US$ 651,55; supongamos que hay que agregarle 50 dólares de flete y a eso el 50% por el exceso de US$ 300 (que se paga a la paridad oficial)".

"De todo eso resulta un precio de US$ 900 dólares, un poco más de $300.000. ¿Cómo puede ser que a un mayorista, vendiendo a un comercio al público o por Internet, le pueda salir mucho más que eso? Es difícil", manifestó.

Scimone atribuyó los incrementos iniciales a "una demostración de fuerza" y "un golpe psicológico" del sector comercializadora y a la "desconfianza" del mercado que "estaba esperando certezas".

"Es una demostración de fuerza, es más o menos como los piqueteros, si antes con una carga impositiva de algo menos del 20% lo que se importa a US$ 500 se vendía a US$ 1.500, ahora hay que sembrar el terror, vendiendo a US$ 2.500", aseguró.

Para Scimone, esa actitud "demuestra la 'transparencia' de los comercializadores argentinos, menos cantidad, más margen, como en muchos de los productos de este territorio".

Asimismo, señaló que "Paraguay y Brasil con el arancel del NCM (Nomenclador Común del Mercosur), en la actualidad, tienen los mismos precios que nosotros sin arancel, y en algunos casos menores; en tanto Chile, con la misma carga impositiva que nosotros, tiene precios de venta a sus consumidores entre un 20% y 25% menores a los de nuestro país".

"Entonces, ¿por qué tendrían que subir los precios acá, con más oferta y competencia?", se preguntó.

El 14 de marzo, mediante el decreto 136/2023, el Gobierno dispuso la revisión parcial del decreto 117 de febrero de 2017, por el cual el Gobierno del ex presidente Mauricio Macri redujo a cero el arancel de importación de una serie de productos informáticos que, según indicó Scimone a Télam, implicó "la pérdida de 7.000 puestos de trabajo directos y otros tantos indirectos".

La medida eleva al 8% la alícuota de las notebooks y al 16% la de las tablets y "estaba siendo pedida por el sector desde febrero de 2020, porque no nos parecía correcto que estuviéramos fuera del Mercosur", en tanto los aranceles vigentes desde 2017 se apartaban del Nomenclador Común del bloque regional.

Scimone expresó su confianza en que con la medida se incentivará la producción local y lograr de esa manera mejorar los indicadores de la Argentina en el rubro.

En ese sentido, dijo que "tenemos un promedio de vida en portátiles de 8 años, el más alto de América, cuando lo normal en el continente es de 5 a 6 años".

Con información de Télam