Uno por uno: los descuentos en nafta y gasoil en agosto 2025

Cómo ahorrar en la carga de gasoil

Tras el salto de casi 14% del dólar en julio, las principales petroleras del país aplicaron nuevos incrementos en los surtidores al comenzar agosto. En promedio, los precios de la nafta subieron entre 1% y 1,5%. En el caso de Axion, la suba fue del 1,5% en promedio el viernes pasado, mientras que Shell siguió el mismo camino.

Más allá de las actualizaciones, las petroleras lanzaron una serie de promociones y descuentos para intentar retener a los clientes y mitigar el impacto en los bolsillos al cargar nafta. Los beneficios permiten ahorrar hasta un 30% en nafta y gasoil, con reintegros que alcanzan los $40.000 mensuales, dependiendo de la marca, el banco y la billetera virtual.

YPF: promociones de agosto

Los socios de Serviclub que abonen desde la App YPF al escanear el QR acceden a:

10% en nafta y diésel Infinia los lunes, pagando con dinero en la App (tope semanal $3000; hasta $12.000 al mes).

3% extra todos los días, sin tope, por cargas entre las 0 y las 6.

5% para socios del ACA, todos los días (tope mensual $11.500).

Beneficios con bancos y billeteras:

Banco Macro : miércoles con MODO y Visa Platinum, 20% (tope $15.000/mes). Selecta con Visa Signature: 30% (tope $25.000).

Banco Santander : jueves, 20% (tope $15.000) + 10% extra en “Sorpresa” (tope $5000).

Banco Galicia : lunes, 10% con Mastercard vía MODO (tope $10.000); Éminent 15% (tope $15.000); cuenta sueldo 10% adicional (tope $5000).

Banco Ciudad : domingos, 10% (tope $10.000) y Plan Sueldo/Jubilados 15% (tope $15.000).

Banco Nación : todos los días, 15% con MODO BNA+ y Visa/Mastercard (tope $15.000).

Banco Comafi : sábados, 10% (tope $5000/semana) y clientes Único 20% (tope $8000/semana).

Banco ICBC : martes, 15% para cuentas sueldo vía MODO (tope $15.000).

Banco Hipotecario: martes, 15% con Visa Signature/Platinum desde App YPF (tope $8000).

Descuentos para cargar nafta

Shell: promociones de agosto

10% en V-Power los miércoles (tope $4000/semana).

Tarjeta 365 : lunes a viernes, 10% en V-Power desde Shell Box (tope $4000/semana).

Banco Nación : todos los días, 25% con MODO BNA+ (tope $20.000/mes).

Banco Ciudad : domingos, 10% (tope $10.000) y Plan Sueldo/Jubilados 15% (tope $15.000).

Banco Galicia : lunes, mismos beneficios que en YPF.

Banco Comafi : domingos, 10% (tope $5000/semana) y clientes Único 20% (tope $8000/semana).

Jumbo+ y Vea Ahorro: jueves, 10% en V-Power (tope $4000/semana) + 5% extra con tarjeta Cencosud.

Axion Energy: promociones de agosto

Con la App ON:

10% los lunes y viernes en Quantium (tope mensual: $5000 para niveles 1 y 2; $7500 para niveles superiores).

Para diésel: $5000 quincenales.

Beneficios con bancos:

Banco Nación : todos los días, 10% (tope $15.000).

Banco Ciudad : domingos, 10% y Plan Sueldo/Jubilados 15%.

Banco Galicia : lunes, mismos beneficios que en YPF.

Banco Comafi : domingos, 10% (tope $7000/semana).

Banco BBVA : sábados, 20% para cuentas sueldo adheridas a ON (tope $6000/mes).

Banco del Sol: lunes, 20% con débito Visa (tope $5000/mes).

Puma Energy: promociones de agosto

Todos los miércoles, 10% en nafta Súper, Premium e Ion Diesel (hasta 50 litros por día) pagando con la App Puma Pris .

Cada carga suma puntos canjeables por vouchers de hasta $18.000.

Cómo ahorrar hasta un 30% en naftas

