Uno por uno: los descuentos en nafta y gasoil en agosto 2025

Tras el salto de casi 14% del dólar en julio, las principales petroleras del país aplicaron nuevos incrementos en los surtidores al comenzar agosto. En promedio, los precios de la nafta subieron entre 1% y 1,5%. En el caso de Axion, la suba fue del 1,5% en promedio el viernes pasado, mientras que Shell siguió el mismo camino.
Más allá de las actualizaciones, las petroleras lanzaron una serie de promociones y descuentos para intentar retener a los clientes y mitigar el impacto en los bolsillos al cargar nafta. Los beneficios permiten ahorrar hasta un 30% en nafta y gasoil, con reintegros que alcanzan los $40.000 mensuales, dependiendo de la marca, el banco y la billetera virtual.
YPF: promociones de agosto
Los socios de Serviclub que abonen desde la App YPF al escanear el QR acceden a:
-
10% en nafta y diésel Infinia los lunes, pagando con dinero en la App (tope semanal $3000; hasta $12.000 al mes).
-
3% extra todos los días, sin tope, por cargas entre las 0 y las 6.
-
5% para socios del ACA, todos los días (tope mensual $11.500).
Beneficios con bancos y billeteras:
-
Banco Macro: miércoles con MODO y Visa Platinum, 20% (tope $15.000/mes). Selecta con Visa Signature: 30% (tope $25.000).
-
Banco Santander: jueves, 20% (tope $15.000) + 10% extra en “Sorpresa” (tope $5000).
-
Banco Galicia: lunes, 10% con Mastercard vía MODO (tope $10.000); Éminent 15% (tope $15.000); cuenta sueldo 10% adicional (tope $5000).
-
Banco Ciudad: domingos, 10% (tope $10.000) y Plan Sueldo/Jubilados 15% (tope $15.000).
-
Banco Nación: todos los días, 15% con MODO BNA+ y Visa/Mastercard (tope $15.000).
-
Banco Comafi: sábados, 10% (tope $5000/semana) y clientes Único 20% (tope $8000/semana).
-
Banco ICBC: martes, 15% para cuentas sueldo vía MODO (tope $15.000).
-
Banco Hipotecario: martes, 15% con Visa Signature/Platinum desde App YPF (tope $8000).
Shell: promociones de agosto
-
10% en V-Power los miércoles (tope $4000/semana).
-
Tarjeta 365: lunes a viernes, 10% en V-Power desde Shell Box (tope $4000/semana).
-
Banco Nación: todos los días, 25% con MODO BNA+ (tope $20.000/mes).
-
Banco Ciudad: domingos, 10% (tope $10.000) y Plan Sueldo/Jubilados 15% (tope $15.000).
-
Banco Galicia: lunes, mismos beneficios que en YPF.
-
Banco Comafi: domingos, 10% (tope $5000/semana) y clientes Único 20% (tope $8000/semana).
-
Jumbo+ y Vea Ahorro: jueves, 10% en V-Power (tope $4000/semana) + 5% extra con tarjeta Cencosud.
Axion Energy: promociones de agosto
Con la App ON:
-
10% los lunes y viernes en Quantium (tope mensual: $5000 para niveles 1 y 2; $7500 para niveles superiores).
-
Para diésel: $5000 quincenales.
Beneficios con bancos:
-
Banco Nación: todos los días, 10% (tope $15.000).
-
Banco Ciudad: domingos, 10% y Plan Sueldo/Jubilados 15%.
-
Banco Galicia: lunes, mismos beneficios que en YPF.
-
Banco Comafi: domingos, 10% (tope $7000/semana).
-
Banco BBVA: sábados, 20% para cuentas sueldo adheridas a ON (tope $6000/mes).
-
Banco del Sol: lunes, 20% con débito Visa (tope $5000/mes).
Puma Energy: promociones de agosto
-
Todos los miércoles, 10% en nafta Súper, Premium e Ion Diesel (hasta 50 litros por día) pagando con la App Puma Pris.
-
Cada carga suma puntos canjeables por vouchers de hasta $18.000.
Otros beneficios:
-
Banco Galicia: lunes, mismos descuentos que en YPF.
-
Banco Comafi: viernes, 15% (tope $7000/semana).
-
Banco Credicoop: viernes, 15% (tope $4500/semana) y cuentas sueldo 20% (tope $6000/semana).
-
Naranja X: sábados y domingos, 10% en Gulf (tope $3000 por transacción).
-
Banco Nación: todos los días, 20% en Voy (tope $15.000/mes) y 10% en Gulf (tope $6000/mes).
-
Banco Patagonia: jueves, 20% (tope $7500/mes) y segmento Singular 25% (tope $15.000/mes).
-
Banco Columbia: 15 y 29 de agosto, 20% (tope $6000 por fecha).