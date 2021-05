Club de París: este lunes vence el plazo para pagar más de U$S 2.000 millones

El propio contrato con ese consorcio de naciones acreedoras brinda un plazo adicional de 60 días para evitar un default.

Este lunes, el Gobierno llega a la última fecha prevista para pagarle al Club de París, con una deuda pendiente de unos U$S 2.400 millones que necesitará volver a renegociar. El propio contrato con ese consorcio de naciones acreedoras brinda un plazo adicional de 60 días para evitar un default.

¿Qué es el club de París?

El Club de París es una entidad integrada por acreedores oficiales y países deudores. Está conformado por un conjunto de 19 países coordinados por Francia y en el que se destacan Alemania, Estados Unidos, el Reino Unido, Japón, Suecia y Finlandia.

Su función es establecer formas de pago y renegociación de deudas externas de los países e instituciones de préstamo. Si bien se trata de un foro sin carácter institucional, este grupo de países desarrollados presta dinero a los países con problemas financieros, aunque no es un banco ni tampoco está considerado un organismo de crédito.

¿Cuál es la deuda de Argentina?

Este vencen pagos por U$S 2.419 millones entre capital e intereses de la deuda con el Club de París. Luego del vencimiento corren 60 días de período de gracia que, de incumplirse, significaría un nuevo default.

El acuerdo firmado implicó la devolución de U$S 9.690 millones en un plazo de cinco años, hasta mayo de 2019. De total, cerca de U$S 5.000 millones fue el capital adeudado mientras que el resto estuvo integrado por intereses de esos pasivos y por punitorios acumulados a lo largo de los años.

En 2014 se realizó un primer pago de U$S 640 millones. Al año siguiente fue de U$S 682 millones. Luego, el Tesoro giró U$S 1.680 millones en 2016, 1.380 millones en 2017, 1.891 millones en 2018 y 1.868 millones en 2019.

El año pasado, en contexto de pandemia, el Tesoro acordó una postergación de los pagos al Club. Los grandes pagos llegan con los pagos de capital, que vencen en septiembre y diciembre.

En ambos casos son U$S 1.868 millones que hay que pagar de una sola vez si es que el país no consigue un acuerdo que refinancie esos vencimientos antes de esas fechas.

En los últimos meses, Argentina consiguió apoyos de mandatarios europeos para llegar a esta altura del año con posibilidades de evitar el pago. En primer lugar, fue el ministro de Economía, Martín Guzmán, con una gira por Europa y poco tiempo después por parte del propio presidente Alberto Fernández, que tuvo un paso por España, Portugal, Italia y Francia. Más de la mitad de la deuda argentina al Club de París está concentrada en dos países: Alemania (37%) y Japón (22%). Más atrás le siguen Holanda (casi 8%), España (6,68%), Italia (6,29%) y Estados Unidos (6,28 por ciento).