Mercado de granos local operó con precios entre estables y en alza, en rueda con mayor dinamismo

El mercado de granos de Rosario operó hoy con cotizaciones entre estables y alcistas, y un mayor dinamismo en el segmento de los cereales, informó la Bolsa de Comercio local.

Por trigo se presentaron ofertas abiertas de compra con valores alcistas, a diferencia de la jornada anterior y a la inversa de lo ocurrido en el mercado de Chicago.

Las ofertas abiertas de compra por trigo para el segmento febrero-marzo se ubicaron en US$ 290 la tonelada, US$ 5 por encima de los últimos valores registrados.

A su vez, el maíz manifestó un mayor dinamismo y las cotizaciones se mostraron estables para las entregas cercanas, mientras que alcistas para las lejanas.

La oferta por la mercadería con descarga hasta el próximo 28 de febrero se ubicó en US$ 255, mismo valor que en la sesión anterior.

En tanto, para la entrega contractual, se alcanzó idéntico valor de US$ 250, US$ 5 por encima de la rueda previa.

Por el grano de la cosecha 2022/23, se ofrecieron US$ 255 para el segmento febrero-marzo, mismos valores que en la jornada anterior.

Para la entrega en el segmento marzo-abril se mostraron cotizaciones en torno a US$ 260, US$ 5 más que en la sesión del martes.

La posición abril subió US$ 5 y se ofreció a US$ 255, mientras que para mayo también se mostraron modificaciones, ofreciéndose en US$ 250/t, US$ 5 más.

Por el maíz de cosecha tardía, la entrega en junio presentó variaciones alcanzando los US$ 240, US$ 10 por encima del martes.

Por último, en julio también se observó una suba de US$ 10, con ofertas que totalizaron los US$ 230.

Para la soja se observaron ofertas abiertas de compra en el segmento disponible y fijaciones, y valores idénticos a los comunicados en la rueda de ayer.

Las ofertas por la soja con entrega disponible y fijaciones alcanzaron nuevamente los $75.000, implicando el mismo valor que la sesión anterior.

El mercado del girasol estuvo signado por un aumento en el número de compradores, en tanto que se contó con cotizaciones estables entre jornadas.

Las ofertas por la mercadería con entrega hasta el 28 de febrero se sostuvieron en US$ 390, igual valor para la entrega de mercadería en marzo.

En el mercado del sorgo las cotizaciones se ubicaron en idénticos valores entre ruedas, US$ 260 para la entrega con descarga y US$ 265 en el segmento febrero-julio.

Con información de Télam