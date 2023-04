Los precios del petróleo cerraron la jornada en alza, pero finalizaron el mes en baja

Los precios del petróleo crudo subieron hoy tras conocerse que la producción en Estados Unidos se desacelera y la demanda de combustible se fortalece, pero registraron una nueva caída mensual tras conocerse decepcionantes datos económicos estadounidenses y la posible nueva suba de las tasas de interés.

El Brent para entrega en junio subió US$ 1,17 (1,49%) hasta US$ 79,54 el barril pero retrocedió 2,6% en la semana y encadenó su cuarta caída mensual consecutiva; y el crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) aumentó US$ 2,02 (2,70%) hasta US$ 76,78 el barril, perdió en la semana 1,4% e hiló su sexta caída mensual consecutiva.

Según la Administración de Información de Energía, los inventarios de crudo y gasolina de Estados Unidos cayeron más de lo esperado la semana pasada, a medida que la demanda de combustible se recuperaba antes de la temporada alta; y el crecimiento económico estadounidense se ralentizó más de lo esperado en el primer trimestre.

A los inversores les preocupa que las posibles alzas de tasas por parte de los bancos centrales en su lucha contra la inflación puedan frenar el crecimiento económico y mermar la demanda de energía en Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea.

Por el lado de la oferta, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados, incluida Rusia, conocidos como OPEP+, recortaron este mes su objetivo combinado de producción en unos 1,16 millones de barriles diarios (bpd), lo que disparó los precios del petróleo.

