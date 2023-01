Los precios de los granos cerraron con altibajos en Chicago

Los precios de los granos finalizaron la jornada con cierres dispares en el mercado de Chicago, ante la expectativa de los operadores por el nuevo informe sobre oferta y demanda mundial de granos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) que se publicará el jueves.

El contrato de enero de la oleaginosa subió 0,43% (US$ 2,39) hasta los US$ 554,83 la tonelada, mientras el de marzo presentó pérdidas por 0,23% (US$ 1,29) para concluir lo jornada en US$ 545,64 la tonelada, como así también lo hicieron las posiciones más alejadas.

Las bajas en los contratos de mayor volumen operado se dieron por la expectativa del mercado de que el USDA eleve la estimación de los stocks finales de soja en dicho país.

En ese sentido, "el promedio de las estimaciones finales augura un stock final de 6,42 millones de toneladas, frente a los 5,99 millones del informe oficial de diciembre", indicó la corredora Granar.

Las bajas fueron limitadas por la sequía que afecta a vastas zonas productoras de Argentina.

Sus subproductos tuvieron cierres dispares, con una suba en la harina del 0,84% (US$ 4,63) hasta los US$ 552,14 la tonelada, mientras que el aceite perdió 1,23% (US$ 17,20) para posicionarse en US$ 1.379,41 la tonelada.

Por su parte, el maíz ganó 0,34% (US$ 0,89) y culminó al jornada a US$ 257,86 la tonelada, por la sequía en Argentina y el sur de Brasil y por nuevas ventas de mercadería estadounidense a México.

No obstante, la fuerte competencia del maíz brasileño en desmedro del norteamericano y las posibilidades de que el USDA reduzca las estimaciones de exportación y de demanda interna pusieron coto a la suba.

Por último, el trigo cayó 1,41% (US$ 3,86) y se posicionó en US$ 268,60 la tonelada, como consecuencia de la fuerte competencia que sigue entablando Rusia en el mercado de exportación.

Al respecto, "una licitación de compra lanzada por Egipto recibió 6 de 8 ofertas de vendedores rusos, con mejores valores que los presentados por las otras dos propuestas, una de Rumania y la otra de Francia", destacaron los analistas de Granar.

"El agotamiento de la oferta de la Unión Europea, la debilidad del rublo y sus abundantes existencias le permiten a Rusia concentrar la atención de la demanda", concluyó el análisis.

Con información de Télam