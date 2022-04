Los granos cerraron con precios estables en Rosario

Los granos cerraron la última jornada de la semana con precios entre estables y a la baja en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), con un nivel de negocios que se mantuvo en concordancia con los sucedido en los días anteriores.

Por la soja disponible, contractual y para la fijación de mercadería, los ofrecimientos se ubicaron en US$ 415 la tonelada, sin cambios con respecto a la rueda previa, mismo valor para la entrega en mayo.

En cuanto al maíz con descarga inmediata, las ofertas se ubicaron en US$ 240 la tonelada, lo que implicó una caída de US$ 10 entre ruedas.

Para la entrega entre abril y mayo también se ofrecieron US$ 240 la tonelada.

Por el cereal de la cosecha tardía, la posición junio cedió US$ 10 hasta US$ 230 la tonelada, mientras que para la entrega en julio, los ofrecimientos se ubicaron a la baja, alcanzando US$ 220.

Respecto al trigo con entrega inmediata, la mejor oferta abierta se ubicó en US$ 305 la tonelada, mismo valor para la descarga de mercadería en abril y mayo, mientras que para la nueva cosecha, aparecieron ofertas para descargar entre diciembre y enero en US$ 270.

Por último, el girasol cerró a US$ 500 la tonelada.

Con información de Télam