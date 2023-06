La soja saltó casi US$ 30 en Chicago tras informe del USDA

El precio de la soja escaló con fuerza hoy en el mercado de Chicago, al sumar casi US$ 30 durante la sesión tras conocerse nuevas estimaciones de siembra del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) en dicho país.

El precio del contrato de julio saltó 5% (US$ 27,28) hasta los US$ 572,19 la tonelada, a la vez que el de agosto lo hizo por 5,42% (US$ 27,28) para concluir la jornada a US$ 529,84 la tonelada.

Los fundamentos de la suba radicaron en la estimación por parte del USDA de una menor estimación de área destinada al cultivo en el país norteamericano, como así también stocks trimestrales por debajo de lo que esperaba el mercado.

En efecto, el organismo "sorprendió" al mercado al estimar en 33,79 millones de hectáreas la superficie sembrada con soja en la campaña 2023/2024, un dato que resultó un 4,76% menor que los 35,48 millones de hectáreas previstos por los privados y un 4,57% inferior que los 34,41 millones proyectados en marzo.

"Con esta novedad, el récord de 122,74 millones de toneladas de soja proyectado por el USDA sale del menú de opciones para el mercado", explicaron los analistas de la corredora Granar.

A esta situación se agregó como dato alcista un volumen para las existencias de soja al 1 de junio en el país norteamericano de 21,65 millones de toneladas, que quedó por debajo de los 22,10 millones previstos por los privados y de los 26,33 millones de igual momento de 2022.

"Todo esto, sumado a las actuales condiciones de sequía que afectan amplias zonas productoras del Medio Oeste y de las Grandes Planicies, generó un rally de compras de los grandes fondos de inversión, con el consecuente resultado alcista", detallaron los especialistas.

Como noticia que terminó de consolidar las subas, el USDA informó durante la jornada ventas a China por 132.000 toneladas.

Sus subproductos también tuvieron fuertes subas, ya que el aceite trepó 6,87% (US$ 92,15) hasta los US$ 1.433,20 la tonelada, mientras que la harina ganó 4,01% (US$ 17,86) y concluyó las operaciones a US$ 462,08 la tonelada.

Caso contrario ocurrió con los cereales, en especial para el maíz.

El grano amarillo se hundió 4,56% (US$ 10,43) y se ubicó en US$ 218,30 la tonelada, producto de que el USDA elevó la superficie cubierta con el cereal en 38,10 millones de hectáreas, un 2,50% por encima de los 37,17 millones esperados por los privados y, también, por encima de los 37,23 millones proyectados en marzo.

"El dato actual resulta un 6,28% mayor que los 35,85 millones de hectáreas cubiertos en la campaña anterior", destacaron en la corredora.

"Con esta novedad, incluso con las actuales condiciones de sequía sobre el Medio Oeste y sobre el centro de las Grandes Planicies, el récord de 387,75 millones de toneladas calculado por el USDA es una posibilidad cierta", manifestaron.

El trigo retrocedió 2,56% (US$ 6,15) y concluyó la jornada a US$ 233,78 la tonelada, al acoplarse a la caída del maíz, ya que el informe del USDA no tuvo mayor impacto en el cereal.

Con información de Télam