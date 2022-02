La soja encadenó su séptima alza consecutiva en Chicago y subió más de US$ 6

La soja lideró las subas en el mercado de Chicago con una mejora en su precio de más de US$ 6 y encadenó su séptima jornada consecutiva al alza, mientras que los cereales cerraron la sesión a la baja.

El contrato de marzo de la oleaginosa subió 1,09% (US$ 6,15) hasta los US$ 567,78 la tonelada, a la vez que el de mayo lo hizo por 0,99% (US$ 5,60) para ubicarse en US$ 568,34 la tonelada.

Los fundamentos de la suba radicaron en los recortes en las previsiones de cosecha de Sudamérica.

"Se especula que esto podría llevar a muchos agricultores norteamericanos a ampliar su superficie sembrada con soja para atender la robusta demanda externa", indicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Además, sumó presión alcista nuevas exportaciones del poroto estadounidense hacia China.

El aceite acompañó al poroto con una mejora del 0,22% (US$ 3,31) hasta los US$ 1.454,59 la tonelada, mientras que la harina cayó 0,20% (US$ 0,99) para concluir la jornada a US$ 479,61 la tonelada.

Por su parte, el maíz retrocedió 1,92% (US$ 4,82) y se posicionó en US$ 245,07 la toneladas, debido a que los stocks estadounidenses de etanol subieron un 25% en las últimas cinco semanas, en vistas de la menor demanda en enero pasado desde junio de 2020.

"Con el nivel de stocks más elevado desde abril del 2020, en plena primera ola de la pandemia, es esperable una caída de la demanda de maíz para procesamiento en las próximas semanas", agregó la BCR.

Por último, el trigo bajó 1,82% (US$ 5,14) y se ubicó en US$ 277.41 la tonelada, como consecuencia de lluvias beneficiosas para los cultivos en Estados Unidos y a que las conversaciones diplomáticas en torno a la crisis ruso-ucraniana.

Con información de Télam