Fuertes subas para los cereales en el mercado de Chicago

Los cereales lideraron hoy las subas en el mercado de Chicago, con mejoras por encima de los US$ 6 por tonelada, mientras que la soja cerró con pérdidas en sus cotizaciones.

El trigo avanzó 2,69% (US$ 6,6) y cerró a US$ 251,7 la tonelada, como consecuencia de la inestabilidad en la perduración del corredor seguro de granos en el Mar Negro.

"Rusia ha señalado que es posible que no acepte extender los plazos de vigencia del corredor humanitario a menos que Occidente elimine los obstáculos a la exportación de cereales y fertilizantes rusos", indicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Por su parte, el maíz saltó 2,38% (US$ 6,1) y se posicionó en US$ 262,9 la tonelada, tanto por las tensiones en el Mar Negro, como nuevas exportaciones de grano amarillo estadounidense a China.

En cuanto a la soja, la posición de mayo cayó 0,13% (US$ 0,7) hasta los US$ 550,8 la tonelada, a la vez que el contrato de julio lo hizo por 0,39% (US$ 2,1) y se ubicó en US$ 539,2 la tonelada.

Los fundamentos de la caída de los precios radicaron en la ingente cosecha de Brasil, que "con toda probabilidad marcará un récord histórico este año presionan a este mercado a la baja, a medida que la trilla avanza y se acerca a su finalización y el grano ingresa en gran volumen al mercado", marcaron desde la BCR.

La harina acompañó al poroto, con un retroceso del 0,82% (US$ 4,2) hasta los US$ 506,8 la tonelada, mientras que el aceite cerró estable a US$ 1.184,7 la tonelada.

Con información de Télam