El precio de la soja volvió a retroceder en Chicago

El precio de la soja bajó por segunda jornada consecutiva en el mercado de Chicago por un aumento acelerado en el ritmo de siembra en EEUU de la oleaginosa, en una rueda en la que el trigo y el maíz también marcaron pérdidas.

El contrato de julio de la oleaginosa bajó 1,97% (US$ 9,92) hasta los US$ 491,26 la tonelada, mientras que la posición agosto cayó 1,81% (US$ 8,63) para posicionarse en US$ 468,39 la tonelada.

Los fundamentos de la segunda jornada consecutiva de retroceso en los precios de la soja en Chicago radicaron en un aumento en el ritmo de la siembra 2023/2024 en Estados Unidos que también se reflejaron sobre el mercado del aceite en sintonía con la caída del valor del aceite de palma en Malasia.

“Entre los fundamentos de las nuevas pérdidas de la soja se mantuvieron el acelerado ritmo de la siembra 2023/2024 en Estados Unidos que, tras la recarga de perfiles de los últimos días, ahora cuenta como aliado un tiempo seco en buena parte de las principales zonas agrícolas”, indicaron los analistas de la corredora.

El aceite del poroto anotó con una merma en su contrato más cercano del 2,19% (US$ 22,93), en US$ 1.023,15 la tonelada, mientras que la harina perdió 0,37% (US$ 1,76) para concluir la jornada en US$ 468,80 la tonelada.

El maíz, en tanto, descendió 3,39% (US$ 7,78) y se ubicó en US$ 221,05 la tonelada, luego de que de que el USDA confirmó una nueva cancelación de compras chinas del grano estadounidense 2022/2023 por 272.000 toneladas.

“La noticia anterior hizo que hoy las pérdidas fueran mayores sobre el contrato relacionado con el actual ciclo comercial. Sin embargo, las posiciones vinculadas a la nueva campaña también se mantuvieron en baja por la presión que ejerce el acelerado ritmo de la siembra, hoy con tiempo más seco sobre buena parte del centro-norte de las Grandes Planicies y del Medio Oeste”, explicaron desde Granar.

Por último, el precio del trigo bajó 3,39% (US$ 8,08) y se ubicó en US$ 229,83 la tonelada, debido a los anuncios de hoy del presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, en un mensaje televisado en el que dijo: “El acuerdo del corredor de granos del Mar Negro se ha extendido por dos meses con los esfuerzos de Turquía”, señalaron los especialistas.

Con información de Télam