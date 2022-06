El precio de la soja suma cuarta suba consecutiva en Chicago al cerrar en US$615,18

El precio de la soja sumó hoy su cuarta suba consecutiva en el mercado de Chicago ante las previsiones de que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) recorte la superficie a sembrar en la actual campaña, mientas que los cereales operaron con altibajos.

El contrato de julio de la oleaginosa ganó 0,63% (US$ 3,86) hasta los US$ 615,18 la tonelada, a la vez que la posición agosto avanzó 0,96% (US$ 5,51) para concluir la jornada a US$ 577,43 la tonelada.

Los fundamentos de la suba radicaron en la expectativa de que el USDA recorte mañana la estimación de siembra de la oleaginosa en EEUU, según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

También sumó presión sobre los precios el relajamiento de las restricciones por Covid-19 en China que hace prever a los operadores una mayor demanda por parte del gigante asiático.

Los subproductos acompañaron la tendencia alcista, con una mejora en el aceite del 0,70% (US$ 11,24) hasta los US$ 1.600,53 la tonelada, mientras que la harina avanzó 1,77% (US$ 8,93) para concluir la jornada a US$ 510,58 la tonelada.

Por su parte, el contrato más cercano del maíz subió 1,41% (US$ 4,23) y cerró a US$ 303,23 la tonelada, aunque las posiciones más alejadas finalizaron con signo negativo, como consecuencia de que el mercado espera que mañana el USDA ajuste al alza el área sembrada con el cereal en el país norteamericano.

Por último, el trigo perdió 0,62% (US$ 2,11) para posicionarse al final de las operaciones a US$ 336,39 la tonelada.

Los principales factores bajistas rondaron en una nueva suba en las estimaciones de exportación de Rusia por 300.000 toneladas, ubicando los despachos en un récord absoluto de 42,6 millones de toneladas.

Asimismo, las negociaciones para retomar las exportaciones ucranianas sumó más presión.

Con información de Télam