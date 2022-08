El maíz disponible subió US$ 5 en Rosario y la soja y el trigo cotizaron estables

Los precios de la soja y el trigo cerraron hoy en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) sin modificaciones en relación con los registros de ayer, en una jornada en la que el maíz disponible escaló US$ 5 hasta los US$ 220 por tonelada.

De esta manera, por la oleaginosa con entrega inmediata, contractual y para la fijación de mercaderías se ofrecieron US$ 375 por tonelada, sin cambios respecto al cierre final de ayer.

En tanto, en moneda local se ofrecieron $ 49.500 por tonelada para la entrega contractual y para las fijaciones, un alza leve de $ 115 sobre los registros del lunes.

En el segmento del maíz, la oferta por la entrega inmediata se negoció a US$ 220 la tonelada, un avance de US$ 5 entre ruedas. En tanto, las ofertas con entrega contractual y agosto se mantuvieron estables en US$ 215 y septiembre, noviembre, diciembre presentaron una suba de US$ 5 entre ruedas hasta los US$ 220.

Finalmente, no se registraron ofertas abiertas correspondientes a la entrega de mercadería de la cosecha 2022/23, y en lo que respecta al trigo, por el cereal con descarga inmediata se ofrecieron nuevamente US$ 290 por tonelada, sin variaciones entre jornadas.

Por otra parte, a diferencia de ayer, no se presentaron ofrecimientos correspondientes a la cosecha 2022/23, y por último, en la jornada de hoy reaparecieron las ofertas por girasol disponible, que se negoció a US$ 500.

Con información de Télam