Cayeron la soja y el maíz en Chicago en sintonía con los resultados de las bolsas internacionales

La soja y el maíz cerraron hoy con caídas en sus contratos más cercanos en el mercado de Chicago debido, fundamentalmente, a tomas de ganancias por parte de fondos de inversión tras una jornada negativa en las principales bolsas del mundo.

El precio del trigo, por el contrario, finalizó con subas en respuesta a la falta de acuerdos entre Rusia y Ucrania para generar corredores seguros para sacar el grano ucraniano retenido.

De esta manera, el contrato de julio de la soja retrocedió 2,17% (US$ 13,96) hasta los US$ 627,40 la tonelada, a la vez que el de agosto lo hizo por 2,06% (US$ 12,58) para concluir la jornada a US$ 598,10 la tonelada.

Los fundamentos de las mermas radicaron en que hubo "una liquidación de posiciones por parte de los fondos de inversión, que optaron por retirar ganancias en vistas de la caída general de los principales indicadores bursátiles y mientras se espera que la Reserva Federal de los Estados Unidos avance con una nueva suba de tasas", según precisó la corredora de granos Granar.

"Con una política más agresiva en cuanto a la suba de tasas de interés la FED podría tentar a los fondos con nuevas opciones de negocios financieros para hacerlos salir, al menos en forma parcial, del mercado de materias primas", agregó la consultora.

En sintonía, la harina, marcó una merma de 3,26% (US$ 15,43) hasta los US$ 457,56 la tonelada, mientras que el aceite cayó 1,60% (US$ 28,66) para concluir la sesión a US$ 1.752,87 la tonelada.

Por su parte, el maíz en su contrato más cercano retrocedió 0,51% (US$ 1,57) y cerró a US$ 302,84 la tonelada, con lo que cortó una racha de cinco jornadas consecutivas con mejoras.

Según los analistas de la corredora, el mercado transitó "una jornada muy negativa para los principales indicadores bursátiles y ello puso a los administradores de los grandes fondos de inversión a liquidar contratos y a retirar ganancias".

Por último, el trigo avanzó 0,02% (US$ 0,10) y se ubicó en US$ 393,53 la tonelada, debido, fundamentalmente, a la falta de acuerdos entre Rusia y Ucrania para generar los corredores seguros necesarios para sacar el grano ucraniano retenido desde el inicio de la guerra.

Con información de Télam