Bajas generalizadas en los precios de los granos en Rosario

Los precios de los granos cerraron la jornada con caídas en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en línea con los resultados registrados hoy en Chicago.

Así, la soja con entrega inmediata, contractual y las fijaciones, cayó US$ 2 respecto a ayer y cerró a US$ 351 la tonelada, mientras que en pesos se negoció a $35.000 la tonelada.

Por el maíz con entrega inmediata, se ofrecieron US$ 190 la tonelada, US$ 2 por debajo de la víspera.

El contrato de maíz de diciembre, por su parte, se ubicó en US$ 192 la tonelada, mientras que las posiciones enero y febrero se pactaron a US$ 191.

Por el cereal de cosecha 2021/22, las ofertas con entrega en marzo de 2022 fueron de US$ 190; abril y mayo , US$ 185; junio, US$ 180; y julio, US$ 170.

Respecto al trigo, la oferta con entrega disponible se ubicó en US$ 230 la tonelada, lo que significó una caída de US$ 5 respecto al martes, mientras que por el contrato de diciembre se ofrecieron US$ 235.

Respecto a las posiciones del año próximo, la entrega en enero y febrero se ubicó en los US$ 250, mientras que marzo se negoció a US$ 252.

Por último, el girasol cerró a US$ 420 la tonelada.

Con información de Télam