La fuerte denuncia del Negro Oro a Susana Giménez, tras 20 años de relación

Este fin de semana, el mundo del espectáculo se vio sacudido por una fuerte denuncia pública que Oscar "El Negro" González Oro lanzó contra Susana Giménez tras más de 20 años de buen vínculo mediático. El conductor escribió un duro mensaje en su cuenta de Instagram, donde cuestionó a la diva de la televisión y a su producción.

Susana volvió a la televisión argentina con su clásico programa tras varios años de ausencia, sin embargo, pese a la gran expectativa, el rating no acompañó como esperaban. Por este motivo, a lo largo de los programas, la diva tuvo que ir reinventando su propuesta, así como sus invitados. En las últimas horas, el locutor fue lapidario con la diva a quien acusó de plagio.

La fuerte denuncia del Negro González Oro a Susana Giménez.

"Yo inventé el jugar al truco en televisión hace más de 17 años en C5N cuando era de Daniel Hadad", expresó criticando al segmento donde la conductora juega a las cartas con invitados de la talla de Ricardo Darín, Guillermo Coppola, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes o Pablito Lezcano. Notablemente ofendido, el periodista lanzó: "No se les cae una puta idea".

Por último, le tiró un palito a Giménez, en referencia al bajo rating que hace los fines de semana: "Ganamos en todos los canales de aire y de cable. Está en Youtube".

Susana Giménez confesó que "se dio unos besos" con una estrella mundial

Nathy Peluso estuvo de invitada en el programa de Susana Giménez y tuvieron una interesante y divertida charla donde abarcaron todos los tópicos: la carrera de la artista, su conexión con Argentina y sus planes a futuro. Sin embargo, hubo un momento de la entrevista donde la cantante acorraló a la diva de los teléfonos con una picante pregunta sobre su relación con un reconocido cantante latino.

Nathy Peluso le preguntó directamente a Susana si había tenido un romance con Luis Miguel. “Te tengo que hacer una preguntita. ¿Vos te comiste a Luis Miguel?”, lanzó "la Sandunguera" sin filtros. En ese momento se escucharon risas y la conductora se puso nerviosa y exclamó: “No, no. Somos amigos”, respondió la diva mientras sonreía.

“Susana... Hubo unas papas fritas ahí. ¡Todos queremos saberlo!”, insistió Peluso y logró sacarle una confesión: “Te juro que no. Un beso por ahí... Pero nada más. No llegamos a concretar”. En aquel momento, se hizo un silencio en el estudio e incluso los propios productores y colegas de la diva quedaron en shock.

“¡Qué suertuda!”, reaccionó la cantante luego de que Susana admitiera que tuvo otro acercamiento con Luis Miguel. “Sí la verdad que si. Es una belleza él”, concluyó Giménez.

La confesión íntima de Susana Giménez a sus 80 años

"Somos muy sexuales. ¡Vos sos sexual?", soltó Cristian Castro en medio de una entrevista con Susana. En ese momento, la diva se mostró algo sorprendida con la pregunta pero la contestó: "Bueno, ya a esta altura, más o menos (risas). Ya pasé, amé demasiado. ya estoy, me retiré. Me retiré de eso. No me importa, hay otras cosas que me gustan en este momento, como leer, plantar flores. Se terminó, ya colgué los guantes. Ya está, totalmente".