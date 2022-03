Chile es el segundo productor de salmón a nivel mundial

Chile es el segundo productor de salmón a nivel mundial y sus exportaciones alcanzaron los US$ 4.389 millones el año pasado, las cuales tienen como destinos principales Estados Unidos (220, 8 millones de toneladas y US$ 2.310 millones) y Japón (146,5 millones de toneladas y US$ 1.035 millones).

Luego, en orden decreciente, aparecen Brasil, Rusia, México, China y en séptimo lugar, Argentina, que adquiere con 11.214.563 toneladas por un valor total de US$ 73.387.398.

La salmonicultura en Chile tiene una gran presencia entre las regiones de la Araucanía y Magallanes, constituyéndose en una de las zonas con mayor volumen de operaciones de exportación de salmón a distintos puntos del planeta.

Incluso opera en la reserva nacional Kawésqar y el parque Alberto Agostini y hoy la región de Magallanes se encuentra en los ojos de las fundaciones y ONG ambientalistas chilenas, debido a la construcción de la moderna planta salmonicultora de la empresa Australis Seafoods, ubicada en el camino a Dumestre, a aproximadamente un kilómetro al sur de Puerto Natales y a 370 metros de un terreno donde el gobierno regional pretende la construcción de 318 viviendas sociales.

Esta nueva mega factoría supone una inversión de US$ 70 millones, ocupará un área de siete hectáreas y contará con la infraestructura necesaria para el procesamiento de 71.280 toneladas anuales de materia prima, los cuales serán envasados y despachados hacia Estados Unidos, Japón y Federación Rusa, entre otros mercados.

La región de Magallanes, por su clima y ubicación geográfica, siempre ha supuesto un desafío adicional para poder llevar sus productos a destino en tiempos de tránsito competitivos.

La exportación se ve ahora favorecida por la decisión de Aerolíneas Argentinas de colocar un vuelo diario entre Buenos Aires y El Calafate, con una aeronave Airbus 330-200, con capacidad en sus bodegas para el traslado del salmón a Ezeiza, logrando un ahorro de tiempo superior a las 48, en relación a la operatoria terrestre.

"Es por esta razón que esta operación significa un paso importante de AquaChile para seguir mejorando la conexión de esta zona con uno de nuestros principales mercados como es Estados Unidos", señalaron desde la empresa.

Otra de las causas, es que el aeropuerto internacional de Ezeiza tiene mayor oferta de capacidad de bodega que en Santiago de Chile, por lo tanto los precios son más bajos en los vuelos que salen desde el aeropuerto internacional argentino.

Con información de Télam