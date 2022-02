Tras el informe del USDA, la soja escaló US$ 9,5 en Chicago y tocó su máximo valor en 8 meses

La soja consiguió una nueva suba en el mercado de Chicago por los recortes en las estimaciones de producción en Sudamérica por parte del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), lo que llevó su precio a su máximo nivel en ocho meses, mientras que los cereales también culminaron al alza.

El contrato de marzo de la oleaginosa subió 1,64% (US$ 9,46) hasta los US$ 585,97 la tonelada, a la vez que el de mayo lo hizo por 1,46% (US$ 8,45) y se posicionó en US$ 586,25 la tonelada.

Los fundamentos de la suba radicaron en los recortes en las estimaciones de producción para Sudamérica realizados por el USDA, sumado a las inclemencias climáticas que dificultan la cosecha en Brasil y siguen impactando en los cultivos argentinos.

La dependencia estadounidense recortó la previsión de trilla en Brasil respecto al mes pasado en 5 millones de toneladas hasta las 134 millones de toneladas, mientras que redujo la de Argentina en 1,5 millones a 45 millones de tonelada y la de Paraguay de 8,5 a 6,3 millones de toneladas.

Si bien los recortes fueron contundentes, los mismos no se ubicaron en los volúmenes que esperaba el mercado.

No obstante, "el hecho de que en Brasil las lluvias sigan afectando el tránsito normal de las cosechadoras en zonas clave como Mato Grosso y que las previsiones meteorológicas auguren poca humedad en los próximos días sobre buena parte de las zonas agrícolas de la Argentina hace pensar a los operadores que los vistas hoy no serán los últimos ajustes", marcó la corredora Granar.

Sus subproductos acompañaron la tendencia alcista del poroto, con una suba del 1,71% (US$ 8,60) en la harina hasta los US$ 509,15 la tonelada, mientras el aceite escaló 1,18% (US$ 16,53) para posicionarse en US$ 1.413,14 la tonelada.

Por su parte, el maíz ganó 2,29% (US$ 5,71) y cerró a US$ 254,61 la tonelada y alcanzó su máximo valor en 8 meses.

Motivaron las subas las preocupaciones acerca de los cultivos sudamericanos ante la persistencia de clima cálido y seco.

Además, el USDA recortó sus estimaciones de producción de maíz para Brasil en un millón de toneladas hasta las 114 millones.

Por último, el trigo avanzó 0,80% (US$ 2,30) y se posicionó en US$ 288,44 la tonelada, debido a que el USDA "prevé una menor producción global y mayor consumo, lo que decanta en menores stocks finales a nivel mundial, también dando soporte a los precios", indicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Con información de Télam