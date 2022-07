Subas generalizadas en los precios de los principales granos en inicio de semana en Chicago

Las cotizaciones de los granos cerraron hoy con subas en el comienzo de semana en el mercado de Chicago, en una jornada en la que los principales soportes a los precios los dieron los reajustes de posiciones de fondos de inversión y algunas dudas sobre la supuesta reactivación de las exportaciones ucranianas.

De esta forma, el contrato de agosto de la oleaginosa escaló 2,68% (US$ 14,15) hasta los US$ 541,23 la tonelada, mientras que la posición septiembre aumentó 2,14% (US$ 10,47) para concluir la jornada a US$ 498,24 la tonelada.

Los fundamentos de las mejoras radicaron en "un reajuste de las posiciones de los fondos tras las liquidaciones recientes", según sostuvo la consultora Granar.

Sus subproductos presentaron registros disimiles, con un avance de la harina de soja del 3,70% (US$ 17,64) hasta los US$ 493,27 la tonelada, y una merma en el aceite del 0,51% (US$ 6,83) para concluir la jornada a US$ 1.322,97 la tonelada.

Por su parte, el maíz aumentó 2,79% (US$ 6,20) y se posicionó en US$ 228,34 la tonelada, y cortó una racha negativa tras cuatro ruedas consecutivas en baja.

"Un reajuste de las posiciones de los inversores tras la liquidación reciente de contratos y el incierto futuro del acuerdo para reactivar las exportaciones de Ucrania tras el bombardeo sobre las inmediaciones del puerto de Odesa a pocas horas de la firma del pacto, fueron dos de los factores que alentaron el repunte de los precios", señaló un informe de la consultora Granar.

Por el último, el trigo subió 1,44% (US$ 4,04) y cerró las operaciones en US$ 282,93 la tonelada.

Al igual que en el caso del maíz, la incertidumbre respecto a la reanudación de las exportaciones ucranianas dio soporte a los precios, según consignó Granar.

"Mientras tanto, sigue progresando la cosecha de trigo en el hemisferio Norte, con muy buenas productividades en Rusia, que sustenta la expectativa de una cosecha récord", agregó la consultora.

Con información de Télam