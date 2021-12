Saldo dispar para los precios de los granos en Chicago

Los precios de los granos tuvieron hoy un cierre dispar en el mercado de Chicago, con subas en la soja de la mano de un salto en los precios del aceite, mientras que los cereales, en especial el trigo, culminaron a la baja debido al accionar vendedor de los fondos de inversión.

El contrato de enero de la oleaginosa subió 0,23% (US$ 1,10) hasta los US$ 463,89 la tonelada, a la vez que el de marzo lo hizo por 0,05% (US$ 0,28) para ubicarse en US$ 464,90 la tonelada.

Los fundamentos de la suba radicaron en la fuerte recuperación del precio del aceite, que subió 2,35% (US$ 27,12) a US$ 1.178,79 la tonelada, como consecuencia de un stock menor al esperado por el mercado en Estados Unidos.

Esto no solo hizo que el subproducto finalizará una serie de seis bajas consecutivas en la plaza bursátil, sino que también pudo revertir la caída de más de US$ 20 que se registraba antes del mediodía.

Suerte contraria corrió la harina, cuya cotización cayó 1,24% (US$ 5,18) y se ubicó en US$ 410,27 la tonelada.

Por su parte, el trigo se desplomó 3,93% (US% 11,39) y cerró a US$ 277,78 la tonelada, como consecuencia de las ventas de los fondos especulativos, la entrada en el circuito comercial de la cosecha sudamericana y la posibilidad de que China retome las compras del cereal a Rusia.

"La chance de que China suprima las barreras sanitarias que hoy impiden la compra de trigo de Rusia se destacó entre los fundamentos bajistas", explicó la corredora de granos Granar.

Por último, el maíz bajó 0,76% (US$ 1,77) para concluir la jornada a US$ 230,69 la tonelada, arrastrado por las pérdidas del trigo, que "le están imponiendo al grano grueso un ajuste necesario para mantenerse competitivo en el mercado de forrajes", explicó el informe de Granar.

Además, el aumento semanal del 2% en las existencias de etanol estadounidense aportó a la tónica bajista del maíz.

Con información de Télam