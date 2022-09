Nueva jornada de bajas generalizadas en los precios de los granos en Chicago

Los precios de los granos registraron hoy nuevamente bajas generalizadas en Chicago debido, principalmente, al avance de la cosecha estadounidense y a los temores de los operadores frente a la incierta situación global por la guerra entre Ucrania y Rusia.

El contrato de noviembre de la soja cayó 1,01% (US$ 5,32) hasta los US$ 518,55 la tonelada, mientras que la posición enero retrocedió 1,08% (US$ 5,70) para concluir la jornada a US$ 520,38 la tonelada.

Los fundamentos de la cuarta baja consecutiva en la oleaginosa radicaron en "la presión del avance de la cosecha estadounidense -los privados esperan que el USDA releve hoy un progreso sobre el 11% del área apta, tras el 3% del lunes pasado" y en "la escasez de interés chino por concretar nuevas compras en la zona del Golfo", según precisó la consultora Granar.

Sus subproductos acompañaron la tendencia negativa del poroto, con una caída de la harina del 1,65% (US$ 8,05) hasta los US$ 476,85 la tonelada, y una merma en el aceite del 1,32% (US$ 19,62) para ubicarse en US$ 1.457,45 la tonelada.

En igual sentido, el maíz decreció 1,55% (US$ 4,13) y se posicionó en US$ 262,29 la tonelada, debido a "la presión estacional de la cosecha, que cuenta con tiempo mayormente seco, ideal para el rápido tránsito de las maquinas sobre el medio oeste y sobre las grandes planicies".

"Para el reporte de esta tarde los privados esperan que el USDA releve un progreso sobre el 13% del área apta, tras el 7% del lunes pasado", añadió Granar.

Por último, el trigo retrocedió 2,55% (US$ 8,27) y cerró a US$ 315,26 la tonelada.

Al dar cuenta de las principales causas bajistas, Granar señaló que "los inversores optaron por retirar ganancias, mientras siguen monitoreando la situación en la zona del Mar Negro y, en particular, las manifestaciones que se dan en Rusia en contra del gobierno".

