Los granos cerraron con subas en Chicago y terminaron la semana con balance positivo

Las cotizaciones de la soja, el trigo y el maíz cerraron hoy con subas generalizadas en el mercado de Chicago y culminaron con saldo positivo una semana en la que persistió la incertidumbre por el impacto que la continuidad de la guerra tendría sobre las cosechas y siembras venideras.

De esta forma, el contrato de mayo de la soja ganó 0,55% (US$ 3,49) hasta los US$ 628,41 la tonelada, y el de julio lo hizo por 0,37% (US$ 2,30) para concluir la jornada a US$ 620,42 la tonelada.

Los fundamentos de la suba radicaron "en la persistente apreciación del real frente al dólar, que le sigue restando competitividad a las ventas brasileñas y que posibilita que se prolongue el interés de China sobre la materia prima estadounidense", destacó la corredora de granos Granar.

"El cierre alcista de los precios del aceite aportó a la tónica positiva del poroto", agregó la consultora.

En ese sentido, los subproductos de la oleaginosa finalizaron en la misma sintonía, con un avance en el aceite del 0,61% (US$ 10,14) a US$ 1.647,93 la tonelada, y una mejora en la harina del 0,41% (US$ 2,20) para posicionarse en US$ 537,81 la tonelada.

Por su parte, el maíz escaló 0,76% (US$ 2,26) para concluir la jornada a US$ 296,84 la tonelada, debido a la continuidad de la guerra en la zona del Mar Negro y la pérdida de competitividad de las exportaciones brasileñas por la apreciación del real frente al dólar.

Por último, el precio del trigo se incrementó 1,51% (US$ 6,06) y se posicionó en US$ 405,01 la tonelada.

"La guerra entre Rusia y Ucrania continúa, y más allá de que el mercado ya incluyó en el actual nivel de valores las severas restricciones que persisten para el comercio desde la zona del Mar Negro, sobre todo desde Ucrania, alimenta la tónica alcista la chance de que –de prolongarse las hostilidades– los agricultores no logren levantar con relativa normalidad la cosecha de invierno", sostuvo Granar.

Con información de Télam