Los granos cerraron con altibajos en Chicago

El precio de la soja cayó en el mercado de Chicago por una toma de ganancias por parte de los fondos de inversión, mientras que los cereales volvieron a cerrar con saldo dispar.

El contrato de julio de la oleaginosa cayó 1,38% (US$ 7,90) hasta los US$ 560,62 la tonelada, a la vez que el de agosto lo hizo por 1,39% (US$ 7,53) para posicionarse en US$ 532,14 la tonelada.

Los fundamentos de la baja radicaron en una toma de ganancias por parte de los fondos especulativos tras las últimas alzas en los contratos, mientras que "un argumento del mercado agrícola fue la recomposición, aunque muy parcial, del balance hídrico en Estados Unidos, pensando que para la soja el mes clave en cuanto a definición de rindes es agosto", indicaron desde la corredora Granar.

Sus subproductos acompañaron la tendencia del poroto, con un retroceso en el aceite del 3,83% (US$ 57,98) a US$ 1.453,92 la tonelada, mientras que la harina perdió 0,55% (US$ 2,54) para ubicarse en US$ 458,11 la tonelada.

El maíz, en tanto, ganó 3,37% (US$ 7,28) y cerró en US$ 223,12 la tonelada, producto de compras por parte de los fondos tras las bajas de las jornadas previas.

Además de las cuestiones técnicas manejadas por los especuladores, "la falta de lluvias relevantes hoy –casi la única excepción en el cinturón sojero/maicero es Illinois, como se señaló en el espacio de la soja– alentó el movimiento comprador", dijeron desde Granar.

Por último, el trigo avanzó 2,26% (US$ 5,51) y se posicionó en US$ 237,73 la tonelada, como consecuencia del "agresivo ritmo de ventas externas" de Rusia, en los primeros días de su ciclo comercial 2023/2024, sustentado en existencias abundantes legadas por la campaña récord 2022/2023 y en la devaluación del rublo, que está incentivando un mayor ritmo de ventas por parte de los agricultores.

Con información de Télam