La soja cortó su racha alcista con pequeñas bajas en Chicago

La soja cortó su racha de siete ruedas consecutivas al alza en el mercado de Chicago con una pequeña baja, ante el avance de la cosecha brasileña, mientras que los cereales también cerraron con pérdidas.

El contrato de marzo de la oleaginosa bajá 0,06% (US$ 0,37) hasta los US$ 567,41 la tonelada, a la vez que el de mayo lo hizo por 0,16% (US$ 0,92) para ubicarse en US$ 568,43 la tonelada.

Los fundamentos de la baja radicaron en el avance de la cosecha brasileña, lo cual impactó en los contratos de más próximo vencimiento.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

No obstante este pequeño descenso, la "incertidumbre" respecto a la cosecha sudamericana continúa dándole firmeza a los precios.

También presionó al poroto la caída en el valor del aceite, que retrocedió 0,34% (US$ 5,07) a US$ 1.449,52 la tonelada, mientras que la harina, por el contrario, exhibió ganancias del 0,45% (US$ 2,20) y se posicionó en US$ 481,81 la tonelada.

Por su parte, el maíz cayó 0,92% (US$ 2,26) y cerró a US$ 242,80 la tonelada, por el incremento en los stocks de etanol en Estados Unidos, que conllevaría a una menor demanda a futuro, además de un gran número de ventas técnicas de contratos por parte de los fondos especulativos.

Por último, el trigo retrocedió 0,43% (US$ 1,19) y se ubicó en US$ 276,22 la tonelada, como consecuencia de la apreciación del dólar frente a la principal canasta de monedas, cuestión que debilita la competitividad de las exportaciones del cereal estadounidense.

Con información de Télam