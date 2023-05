El trigo y el maíz subieron por segunda rueda seguida en Chicago, pero cayó la soja

Los precios del trigo y el maíz cerraron hoy en Chicago con alzas por segunda ronda consecutiva, en una jornada en la que la soja cerró a la baja debido al acelerado ritmo de la siembra estadounidense.

El precio del trigo subió US$5,88 (2,63%) y se ubicó en US$228,64 la tonelada, en un repunte que "tuvo mucho de técnico por la amplia posición vendida que tienen los especuladores y por el nivel de ´oportunidad´ que podrían estar implicando los precios actuales", sostuvo Granar.

En tanto, el maíz escaló US$ 2,56 (1,13%) y se ubicó en US$ 227,35, cerrando al alza por segunda ronda seguida; y, al igual que ayer, influyeron en los resultados de hoy los pronósticos de tiempo seco y caluroso para las próximas semanas.

"Sumó a la tónica alcista del maíz la denuncia de Ucrania contra Rusia por paralizar la actividad en uno de los tres puertos ucranianos habilitados para exportar en el acuerdo de Estambul", precisó Granar.

Por su parte, el contrato de julio de soja retrocedió US$ 6,89 (1,39%) hasta los US$ 485,94 la tonelada, mientras que la posición agosto cayó US$ 6,15 (1,31%) para posicionarse en US$ 462,51 la tonelada.

Los fundamentos de las bajas radicaron en "el acelerado ritmo de la siembra estadounidense”, indicaron los analistas de la corredora Granar.

Al respecto, el USDA relevó ayer el progreso de la siembra sobre 66% del área prevista, contra el 49% de la semana anterior; el 47% de igual momento de 2022; el 52% promedio, y el 66% previsto por los operadores.

Sus subproductos acompañaron la tendencia negativa, lo que hizo que la harina bajase US$ 6,39 (1,40%) hasta los US$ 447,97 y que el aceite retrocediera US$ 22,27 (2,07%) hasta los US$ 1.052,91.

Con información de Télam