El precio de la soja subió casi US$ 5 en Chicago, en rueda en la que cayeron el trigo y el maíz

El precio de la soja cerró hoy con un alza de casi US$ 5 en el mercado de Chicago, en una jornada en la que el maíz y el trigo, por el contrario, marcaron bajas en sus cotizaciones.

De esta forma, el contrato de marzo de la soja escaló US$ 4,69 hasta los US$ 514,14 la tonelada, mientras que la posición mayo ganó US$ 4,68 para concluir la jornada en US$ 517,44 la tonelada.

Los fundamentos de las subas radicaron en los ajustes hechos por el USDA sobre la oferta de Sudamérica en su informe mensual.

Además, dio sostén a los precios "la caída de las existencias finales globales, que al pasar de 102 a 95,20 millones de toneladas quedaron como las más bajas desde la campaña 2015/2016", precisó la corredora Granar.

En tanto, sus subproductos acompañaron la tendencia, con un alza del aceite del 0,66% (US$ 8,60) hasta los US$ 1.306,88, y un ascenso del 0,86% (US$ 4,08) hasta los US$ 475,09 en el caso de la harina.

En contrapartida, el maíz en su contrato de marzo decreció un 0,33% (US$ 0,79) y se posicionó en US$ 235,82 la tonelada, debido a noticias que anticiparon que "la administración de Joe Biden estaría analizando la posibilidad de reducir el mandato obligatorio de corte con etanol para 2022", sostuvo Granar.

También contribuyó a este resultado la reducción en la producción de etanol de 1.048.000 a 1.006.000 barriles por día, estimada por la Administración de Información sobre Energía de Estados Unidos.

Por último, el trigo retrocedió 1,62% (US$ 4,59) y concluyó la jornada en US$ 278,43 la tonelada, debido a un aumento en el stock previsto del cereal.

"En su informe mensual, el USDA elevó de 16,28 a 17,09 millones de toneladas el stock final previsto para Estados Unidos, que así resultó mayor que los 16,55 millones previstos por los privados", explicó Granar.

Con información de Télam