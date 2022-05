Caída de precios de los principales granos en Chicago, con la soja retrocediendo más de US$ 12

Los granos marcaron hoy fuertes bajas en sus cotizaciones en el comienzo de semana en el mercado de Chicago, en la que se destacó la caída de más de US$ 12 en el precio de la soja.

De esta forma, el contrato de mayo de la oleaginosa cayó 2% (US$ 12,58) hasta los US$ 615,09 la tonelada, mientras que la posición julio bajó 2,34% (US$ 14,51) y cerró en US$ 604,53 la tonelada.

Los fundamentos de las mermas radicaron en la fuerte caída de las cotizaciones del aceite y en el retiro de ganancias por parte de los fondos de inversión, precisó la corredora Granar.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En ese sentido, el precio del aceite de soja retrocedió 7,25% (US$ 142,64) hasta los US$ 1.823,19 la tonelada, mientras que la harina de soja avanzó 0,54% (US$ 2,65) en su contrato más cercano hasta los US$ 488,20 la tonelada y retrocedió en el resto de las posiciones.

"Contribuyeron con la caída del aceite los dichos de funcionarios indios en cuanto a que el país tiene existencias de aceites vegetales suficientes como para no pasar sobresaltos tras la decisión de Indonesia de prohibir sus exportaciones de aceite de palma", indicó un informe de la consultora Granar.

Por su parte, el precio del maíz bajó 0,64% (US$ 2,07) y cerró a US$ 320,06 la tonelada, en medio de "una liquidación de contratos por parte de los inversores, que esperan con interés los pasos que dé esta semana la Reserva Federal de los Estados Unidos, con una posible suba en las tasas de interés que podría arrastrar a los fondos hacia herramientas financieras".

Por último, el trigo descendió levemente 0,02% (US$ 0,09) a US$ 383,42 la tonelada, como consecuencia de los pronósticos de lluvias sobre las zonas productoras de trigo de invierno de las grandes planicies de Estados Unidos que podrían contribuir a mejorar la condición de los cultivos desde el muy mal estado actual.

No obstante, las posiciones más lejanas finalizaron con subas en sus cotizaciones.

Con información de Télam