Bajas generalizadas en el Mercado de Chicago por la situación económica internacional

El Mercado de Chicago operó hoy con bajas generalizadas en las cotizaciones de los distintos granos, atribuidas mayormente a los temores de los operadores a la situación económica internacional.

El trigo cayó presionado por los riesgos del lado de la demanda, mientras que la soja y el maíz cerraron con pérdidas por los aumentos en las tasas de interés y los temores recesivos de cara al 2023, según la Bolsa de Comercio de Rosario.

El trigo finalizó la jornada con bajas de hasta US$ 12 por tonelada por las preocupaciones sobre la demanda mundial del granos en un contexto geopolítico plagado de incertidumbre, especialmente en la zona del Mar Negro.

También influyó en las cotizaciones del trigo una rueda de tomas de ganancias, luego de cuatro jornadas al alza.

A ello se agregó el aumento de las estimaciones de la cosecha de trigo ruso, que se espera sea récord, y los envíos de cereales aún en curso desde Ucrania a través del corredor del Mar Negro.

Así, el contrato Trigo 12/22 se depreció US$ 11,11 (3,32%) hasta US$ 323,53 la tonelada.

En tanto, el maíz cerró con caídas de hasta US$ 5, uniéndose a una baja en los mercados de materias primas y acciones a medida que siguen aumentando las tasas de interés de los bancos más influyentes.

También influyeron los últimos datos económicos que avivaron los temores de una recesión que podría darse de cara a la campaña venidera, lo que tendió a influenciar a la baja los precios.

Además, las estimaciones de ventas externas más bajas del maíz estadounidense esta semana sumó sostén bajista.

De esta forma, el contrato Maíz 12/22 resignó US$ 4,53 (1,67%) hasta US$ 266,42 la tonelada.

Por su parte, la soja siguió la misma tendencia y terminó el día con bajas de hasta US$ 11 para las posiciones más cercanas, debido a, en primer lugar, un aumento en el índice del dólar a un nuevo máximo de 20 años.

Además, se sumaron las preocupaciones sobre las exportaciones después de volúmenes semanales más bajos de lo esperado para las ventas externas de soja del país estadounidense por la dinámica latente de las exportaciones argentinas de soja.

El aumento de las tasas de interés de referencia en los principales bancos a nivel mundial también agregó sostén a las caídas.

Todo esto provocó que el contrato Soja 11/22 registrara una caída de US$ 11,48 (2,14%) hasta US$ 523,87.

Por último, los derivados del poroto también cayeron el día de hoy, perdiendo US$ 60 el aceite (Aceite 10/22 cerró en US$ 1.477,07) y hasta US$ 6 la harina de soja (Harina 10/22 concluyó en US$ 484,90).

Con información de Télam