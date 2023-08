Bajas en precios de la soja y el maíz en Chicago

La soja y el maíz cerraron con bajas en el mercado de Chicago por mejores expectativas de producción en Estados Unidos a partir de una mayor productividad a la esperada, mientas el trigo finalizó la rueda con ganancias por la falta de lluvias en zonas productoras de EEUU.

El contrato de septiembre de la oleaginosa bajó 1,35% (US$ 6,80) hasta los US$ 496,59 la tonelada, mientras que la posición noviembre cayó 1,15% (US$ 5,79) para posicionarse en US$ 494,57 la tonelada.

Los fundamentos de la baja radicaron en la mejora de las expectativas productivas del cultivo a partir de un relevamiento privado en Estados Unidos, que detectó una mayor cantidad de vainas en los cultivos en la recorrida por los estados productores, explicaron desde la corredora Granar.

Los subproductos de la soja acompañaron la tendencia bajista del poroto, con un desplome en el aceite del 4,08% (US$ 61,29) hasta los US$ 1.437,61 la tonelada, mientras que la harina hizo lo propio por 0,85% (US$ 3,86) y se ubicó en US$ 447,86 la tonelada.

El maíz, en tanto, cayó 0,58% (US$ 1,08) y se posicionó en US$ 183,65 la tonelada.

Como sucedió con la soja, mejores perspectivas de producción, junto a una mejora en las condiciones de humedad del cultivo en Estados Unidos relevadas por el Departamento de Agricultura de dicho país, presionaron a la baja a los precios.

Por último, el trigo subió 0,41% (US$ 0,92) y cerró a US$ 221,11 la tonelada, producto de la falta de humedad en los cultivos de primavera en Norteamérica.

Con información de Télam