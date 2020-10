El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, comunicó que se resolvió entre las ambas cámaras del Congreso que ningún legislador pueda acceder al mercado de cambio.

Massa dejó en claro que "si hay muchos argentinos que hacen el esfuerzo de quedar excluidos, los primeros que deben dar el ejemplo son los funcionarios". Y agregó: "Nadie tiene coronita: ni diputados, ni senadores van a poder comprar dólares".

Al mismo tiempo, en declaraciones a la prensa durante la inauguración de la estación de Don Torcuato en la localidad de Tigre en el marco del Plan Integral de Obras Ferroviarias, expresó que "se detalló al Banco Central los CUIT de diputados y senadores para que ninguno pueda comprar". En ese acto acompañó al ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni.

Este anuncio de Sergio Massa sigue la misma línea de Martín Guzmán que, hace unas horas, adelantó que los funcionarios de alto rango tampoco podrán acceder al mercado de cambios de forma temporaria. Esto afectará tanto a ministros como a secretarios de primera y segunda línea. "Son medidas para proteger las reservas", explicó en diálogo con Ámbito Financiero.

Durante la misma entrevista, el ministro de Economía informó que "ya no hay medidas que afecten al grueso de la gente" en relación al dólar y además dejó en claro que "no es sensato para Argentina endeudarse en dólares". La idea principal es que no se tomen manotazos de ahogado de corto plazo que terminen perjudicando, aún más, a un país en crisis.