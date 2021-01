El empresario del rubro de la carne, Alberto Samid, habló del acuerdo de la carne y aseguró: “El acuerdo de carne no sirve para nada. Es un arreglo para los frigoríficos”. Además señaló que “venden vaca que vale la mitad del novillo como si fuera novillo”.

Explicó el Rey de la Carne: “Nos dan retazos de exportación. A los únicos boludos que se los entregan son a los argentinos. Ni los chinos los quieren”, advirtió. Y siguió con una dura explicación: “Hay que decir la verdad. La gente no puede morfar. Es extraordinario que el Gobierno no haya subido los servicios. Pero permitió que los alimentos suban al doble de la inflación”.

El Gobierno lanzó ayer un listado de diez cortes de carne vacuna con precios que se retrotraen a los valores de noviembre del año pasado. Los cortes incluidos en el programa son tira de asado, vacío, matambre, tapa de asado, cuadrada/bola de lomo, carnaza, falda, roastbeef, carne picada y espinazo, con rebajas del orden del 15 al 30 por ciento. El aporte serán 3000 toneladas mensuales del sector frigorífico y otros 3000 de los supermercados.

Samid afrimó: “Este fue el año que menos se consumió carne en la historia”. Además puntualizó que “en un Gobierno peronista, la milanesa no puede valer 550 mangos cuando la gente gana $1200. Están haciendo laburar a la gente por dos kilos de carne”. “Los alcahuetes que están alrededor le dicen que está todo bien”, concluyó.



Por otro lado, se refirió a su situación judicial y cargó contra Mauricio Macri. “Estoy en cana. Esperando que la Corte diga si soy inocente. Por una asociación ilícita sin delitos. Un invento de Macri con la mesa judicial”, señaló.

En diálogo con El Destape Radio, remarcó que “los padres de estos hijos de puta hicieron desaparecer 30 mil argentinos. Los abuelos de estos bombardearon la Plaza de Mayo. A mí me metieron dos o tres años en cana, no me hicieron nada. Me dieron un caramelo”. Y puntualizó que “dice que en dos años hice una Asociación ilícita y yo manejé una empresa familiar desde 1921”.

Cortes de carne del Gobierno

- Abarca 8 cortes, que se suman a los 2 que ya están presentes en el programa Precios Cuidados.

- Los cortes y sus respectivos precios son:

Tira de asado: $399 (29% más bajo que en diciembre)

Vacío: $499 (20% más bajo que en diciembre)

Matambre: $549 (13% más bajo que en diciembre)

Tapa de asado: $429 (15% más bajo que en diciembre)

Cuadrada/bola de lomo: $489 (13% más bajo que en diciembre)

Carnaza: $359 (13% más bajo que en diciembre)

Falda: $229 (30% más bajo que en diciembre)

Roastbeef: $399 (12% más bajo que en diciembre)

- A este acuerdo, se le agregan la Carne picada y el Espinazo, vigentes en Precios Cuidados totalizando 10 cortes.

Puntos de venta

-Inicialmente serán comercializados en supermercados y en el Mercado Central de Buenos Aires. Serán más de 1000 bocas de expendio en todo el país.

-Es un acuerdo con el consorcio de exportadores ABC (principal proveedor del canal supermercados), con las cámaras CADIF, FIFRA, UNICA y los supermercados agrupados en ASU.

Días de vigencia

-Los fines de semana y los miércoles de las primeras tres semanas de cada mes.

-Se estima un volumen inicial de entre 5.500 y 6.000 toneladas por mes.