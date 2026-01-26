Peligran las hamburguesas Paty: el frigorífico que las fabrica quedó al borde del cierre

En el contexto de la caída de la venta de carnes en el mercado interno y del estancamiento de la actividad económica, el Frigorífico Pico, responsable de la firma de hamburguesas Paty, anunció suspensiones masivas y quedó a un paso del cierre.

Concretamente, el Frigorífico Pico, ubicado en la localidad de Trenel, en La Pampa, resolvió suspender durante todo enero a sus 450 empleados, luego de haber abonado el medio aguinaldo en cuotas y de imponer vacaciones obligatorias a partir del 23 de diciembre a todo el personal.

La paralización temporaria del frigorífico representa un fuerte impacto para la economía de Trenel y también para pueblos de la zona. Según se informó a los trabajadores, durante enero percibirán una suma de $500.000, además de mercadería en carne.

La planta abastece tanto al mercado interno como a la exportación y pertenece a una empresa con extensa trayectoria en el rubro, propiedad de Ernesto “Tito” Lowenstein, fundador de las hamburguesas Paty y del complejo turístico Las Leñas. Se trata de un grupo empresario de séptima generación en la industria cárnica, con capacidad para procesar unas 14.000 cabezas mensuales.

Desde la empresa señalaron que la faena diaria se redujo drásticamente, al pasar de unos 600 animales por día a apenas 50. Sin embargo, no brindaron precisiones sobre las causas de esa caída, más allá de un contexto en el que el consumo de carne en el país se mantiene en niveles históricamente bajos y los precios del producto aumentaron al doble del índice de inflación.

De acuerdo con información del Banco Central, la firma registra más de mil cheques rechazados y acumula una deuda cercana a los $30.000 millones con distintas entidades financieras. Entre los principales acreedores se encuentra el Banco de La Pampa, con compromisos por unos $9.000 millones. La posibilidad de cierre se inscribe en una serie de crisis financieras que atraviesan distintos frigoríficos del sector.

La crisis en el frigorífico Euro en Santa Fe

Los trabajadores de un importante frigorífico viven una angustiante situación, ya que llevan varios meses sin cobrar el sueldo en medio de la crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei.

En ese contexto, hay operarios del frigorífico Euro de Santa Fe que están viviendo dentro de la planta de Gobernador Gálvez, ya que fueron desalojados de sus hogares porque no podían pagar el alquiler.

El delegado del lugar, Walter Navarro explicó que la firma viene achicando la planta con retiros voluntarios y despidos, pero que además no cobran desde septiembre y que les debe el aguinaldo.

"Llegamos a ser 750 personas antes de 2025. Después empezaron con los retiros que eran obligados; quedamos primero 400 y ahora somos 150", detalló en diálogo con la AM530. En esa línea, agregó: "No cobramos octubre, noviembre, diciembre ni el aguinaldo. Los dueños desaparecieron. Ahora apareció un interesado pero los últimos que aparecieron les pidieron una suma que era superior a la deuda que tienen con nosotros y no quisieron arreglar".