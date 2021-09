Carnicerías reconocen que el cupo a exportaciones frenó el precio interno: "Todo el mundo la pedía"

En diálogo con El Destape Radio, desde la Asociación de carnicerías pidieron que se continúe con las negociaciones y que se mantenga el cepo a la exportación de carne.

El presidente de la Asociación de Propietarios de Carnicerías, Alberto Williams, dialogó con El Destape Radio sobre la medida del Gobierno de extender el cupo a las exportaciones de carne y descartó la posibilidad de llevar a cabo un paro en torno al precio.

"Los cupos de exportaciones frenaron, principalmente, la suba del mercado de todos los días. El mercado originó que se suspendieran las exportaciones, no había otro camino. Ahora, fue bajando en la medida en la que baja el mercado, pero no abastecieron bien el mercado en ese período con días de 5 mil cabezas", explicó Alberto Williams.

Sobre el precio de la carne para el consumidor final, afirmó que "fue bajando en las carnicerías". "No bajó más porque no baja más en el Mercado de Liniers", observó. "Cuando la suba de la carne llegó a donde llegó, el carnicero quería vender y el consumidor comprar. Si no consumen es porque no les da el bolsillo", agregó.

En esta línea, aclaró que "no es el momento de hacer un paro". "Si lo hicieran otros gremios, los estarían criticando. Hay que sentarse en la mesa y seguir dialogando porque la gente tiene que comer", expresó.

Tras ser consultado sobre la eficacia de la medida, el empresario consideró que fue positiva. "Todo el mundo la pedía porque el mercado volaba. Era descomunal la suba y había que pararla", consideró. "Hacemos propaganda en el mundo de que le podemos dar de comer a 400 millones de personas pero no llegamos a darle a los 45 millones nuestros. Más vale, callémonos", lamentó.

Hacia el final de la entrevista, Williams propuso: "los carniceros pedimos que se sostenga el cupo de las exportaciones de carne. Si no se sostiene, la gente no puede comer". "Ahí está el problema, no lo pueden cobrar como quieren porque no hay consumo interno", completó.