Carne: contra el lokout del Campo, ofrecen asado a 460 pesos el kilo

La UTT realizará un #Asadazo este sábado en Avellaneda como respuesta a la medida de fuerza del Campo.

Tras el paro anunciado por la Mesa de Enlace por una semana que amenaza con desabastecer de carne al país, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT) llevará a cabo este sábado 22 un #ASADAZO en Avellaneda en Buenos Aires para que se pueda acceder a un precio económico a la compra de carne.

Según detalló la organización popular, se ofrecerá una tira de asado a precio popular ($460 x Kg.), bajo la consigna “la carne puede estar más barata”. "Mientras las entidades del campo concentrado realizan un lockout ganadero, el otro Campo realiza acciones solidarias para alimentar al pueblo ante la ausencia de medidas estatales que apoyen a pequeños productores de carne para abastecer el mercado interno", advirtió la UTT.

Asimismo, advirtieron que el consumo de carne en Argentina es el más bajo en décadas: tras un aumento de 390 % del precio en los últimos cuatro años, la carne se ha convertido en uno de los alimentos de más difícil acceso para los sectores populares.

“Hay una falta de racionalidad en la actual cadena de producción y comercialización alimentaria de nuestro país: tenemos que pensar en una Argentina que produzca y comercialice alimentos para el pueblo sin especulación económica”, expresó Juan Pablo Della Villa, secretario nacional de Comercialización de la UTT.

En esa línea, Daniela Carrizo, vocera de la UTT, planteó que "el Gobierno cerró las exportaciones de carne pero no vemos un fomento real para las PyMES y familias campesinas que producimos ganadería, y mientras tanto los alimentos se siguen encareciendo y la pobreza aumenta".

Este sábado 22 de mayo en Lamdrid 758 de 7 a 14 hs en Avellaneda, la UTT venderá tira de asad a 460 pesos el kilo. Se prevé que se repita en otros municipios.

¿Qué dijo Kulfas?

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, sostuvo que el cierre temporal de exportaciones de carne vacuna se dispuso para buscar un ordenamiento del mercado al advertir que se detectaron "maniobras de subfacturación y exportadores truchos", y para que los cortes populares sean "accesibles" para la población.



"Hemos detectado sistemas de no ordenamiento de un sector exportador, donde hay algunas prácticas que por lo menos dan indicios fuertes de subfacturación de exportaciones. Hemos detectado exportadores truchos, que estaban exportando pero no estaban liquidando las divisas", indicó Kulfas.



Esto significan que dichos exportadores "estaban haciendo un negocio meramente financiero aprovechando la brecha cambiaria, un negocio ilegal", aseguró Kulfas en diálogo con El Destape Radio



"Estamos buscando un nuevo esquema que funcione con todas las de la ley, donde no haya exportadores truchos, donde no haya maniobras como las que hemos detectado", indicó y detalló que durante el primer trimestre del año se registraron despachos que crecieron un 20% en volumen en la comparación interanual, pero que se ubicaron en torno a lo obtenido el año pasado.