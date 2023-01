Sequía: Gobierno y Mesa de Enlace coinciden en que habrá "alguna solución"

Las partes iniciaron una mesa de trabajo para analizar alivios fiscales para los productores afectados por la sequía.

En medio de una extrema sequia, el Gobierno se reunió con la Mesa de Enlace agropecuario para iniciar un trabajo conjunto que permite paliar las negativas condiciones climáticas, que más afectan al pequeño y mediano productor. Dos frases sirvieron para desacartonar la beligerante relación entre las partes: "Entendemos la gravedad de la situación", dijo en conferencia de prensa al iniciar la "mesa de trabajo", acompañado del secretario de Agricultura Juan José Bahillo, quien ya venía trabajando con el pequeños productores del sector frente a la sequía, y su par Industria y Desarrollo Productivo José Ignacio de Mendiguren. "Es un problema de todos", remarcó este último. Las respuestas vendrán por el lado de alivios impositivos, lo que explica la presencia del titular de la AFIP, Carlos Castagneto.

Los referentes de las entidades agropecuarias bajaron escudos y respondieron con diálogo. Massa agradeció el trabajo previo con las "entidades de pequeños productores" y celebró la posibilidad de sentarse a la "mesa a trabajar, porque entendemos la gravedad de la situación". Antes de cerrarse las puertas para pasar de los protocolar a lo concreto (encontrar la solución), el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, confió se encontrará “alguna solución” a los planteos que realizaron las entidades agrarias por la sequía.

"A lo mejor hay soluciones que se nos escapan. La Argentina no es un país con grandes capacidades para intervención del Estado, pero entendemos que si uno de los grandes motores de la economía tiene problemas hay que repararlos para que ese motor funcione. Hay algunos temas que se han planteado y son de resolución rápida y fácil de parte nuestra. Y otros no tanto. Entonces, queremos dejarlos transparentados", planteó el ministro de Economía.

“El país necesita al campo y (la sequía) es un problema de todos. Hay cosas que podemos hacer pero decretos para que llueva todavía no, así que lo que tenemos que hacer es escuchar y evaluar que se puede hacer concretamente”, manifestó de Mendiguren en diálogo con la prensa al llegar a las instalaciones del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en la localidad bonaerense de Castelar, lugar donde se desarrollará la reunión. Más allá de la coincidencia, el Vasco aseguró que "en esa seca no hay uniformidad de diagnóstico. No es lo mismo en las distintas regiones la cantidad de humedad del suelo”, señaló, y agregó que “lo que necesita una zona no es lo mismo que otra”.

En ese sentido, ejemplificó con la situación reciente de las heladas en Mendoza donde “se hizo un relevamiento concreto de cual era el daño que se había sufrido y, luego, se tomaron medidas como financiamiento que se pueda pagar después de la próxima cosecha”. “Si hay otra propuesta, los escucharemos”, anticipó el secretario. También señaló que se deberán tener en cuenta “los pronósticos que estamos teniendo sobre la posibilidad de lluvias en el corto plazo”, que, en algunos casos, no modificará la humedad en el suelo mientras que en otros si, según precisó. “A veces pareciera que algunos están contentos con una seca. No es la primera emergencia agropecuaria que hay en la Argentina. Lo importante es no gritarse porque gritándonos no se resuelve ningún problema”, pidió de Mendiguren.

El presidente de la Sociedad Rural reconoció que “más allá de hablar de la coyuntura de la seca tan potente”, surgirán "seguramente" resultados y medidas. Básicamente piden no pagar Ganancias, como parte del paquete de alivio. "Vamos a ir viendo caso por caso", se excuso Castagneto al respecto en declaraciones a C5N. “Seguramente (Massa) nos va a escuchar y dar alguna solución a los planteos que vamos a proponer”, aseguró el ruralista. Uno de los puntos que se tocará en el encuentro -indicó- será el impositivo.

“Vemos con cierto horror que ante una situación donde estamos pidiendo flexibilidad ante esta situación dramática hay intendentes que piensan subir los impuestos, así que eso es parte de la charla que vamos a tener”, anticipó Pino. En ese tema, también indicó que la Mesa de Enlace pedirá la reducción de los derechos a la exportación.

“Es un tema que siempre llevamos a la mesa porque en esta situación crítica como la que estamos viviendo ahora, más se marca que es el peor impuesto que puede haber, el más unitario y distorsivo”, afirmó. y se lamentó que “muchísima gente que ha terminado de cosechar su trigo con pérdidas que superan el 50 por ciento” tenga que pagarlos.

Por otro lado, indicó que la sequia, además de afectar a los productores, lo hace a “toda la sociedad” a reducir los ingresos de divisas. “Por eso estamos pidiéndole al ministro trabajar en conjunto y le vamos a pedir medidas concretas”, señaló. Por último de cara a la reunión se preguntó: “¿Se acuerdan cuando algunos funcionarios decían sobre la renta extraordinaria? Veremos, ante este déficit extraordinario qué acción tomará el Gobierno”.