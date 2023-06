La liquidación de dólares del agro cayó más de un 50% en junio

Las entidades del agro señalaron que el ingreso de divisas de junio es el resultado de la "magra cosecha gruesa, fuertemente impactada por la sequía, la culminación del dólar especial y la situación económica general".

Las empresas del sector liquidaron U$S 1.581 millones en junio; representando una baja de 59% en relación al mismo mes del año pasado, y un 62% inferior que en el mes de mayo. Según la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), comparado los primeros seis meses con el año pasado, el sector cerealero-oleaginoso perdió valores de ventas al exterior por un 42%

Las entidades que representan el 48% de las exportaciones anunciaron que el ingreso de divisas de junio es el resultado de la "magra cosecha gruesa, fuertemente impactada por la sequía, la culminación del dólar especial y la situación económica general". El ingreso mensual de divisas, transformadas en pesos, "es el mecanismo que permite seguir comprando granos a los productores al mejor precio posible", señaló el informe. La liquidación de divisas está fundamentalmente relacionada con la compra de granos que luego serán exportados, ya sea en su mismo estado o como productos procesados, luego de una transformación industrial.

Según el documento, la mayor parte del ingreso de divisas en este sector se produce con bastante antelación a la exportación, anticipación que ronda los 30 días en el caso de la exportación de granos y alcanza hasta los 90 días en el caso de la exportación de aceites y harinas proteicas. Esa anticipación "depende también del momento de la campaña y del grano de que se trate, por lo que no existen retrasos en la liquidación de divisas", destacó el informe.

El complejo oleaginoso-cerealero, incluyendo al biodiésel y sus derivados, aportó el año pasado el 48 % del total de las exportaciones, según datos del Indec. El principal producto de exportación del país es la harina de soja (14,2 % del total), que es un subproducto industrializado generado por este complejo agroindustrial, que tiene actualmente una elevada capacidad ociosa cercana al 50%. El segundo producto más exportado el año pasado fue el maíz (11 %) y el tercero fue el aceite de soja (6,9 %).

El Banco Central vendió 671 millones de dólares en junio

El Banco Central compró (BCRA) US$ 14,5 millones, en una jornada en la que el dólar agro aportó liquidaciones por casi de US$ 14 millones. De esta manera, la autoridad monetaria vendió en la semana US$ 126 millones y el rojo de junio quedó en US$ 671 millones.

Este resultado se da en un contexto donde las liquidaciones de operaciones vinculadas a más de 50 cadenas de economías regionales tienen vigente un tipo de cambio diferencial de 300 pesos por dólar hasta el 31 de agosto.