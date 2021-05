Dictamen positivo para que fondos del FMI se destinen a paliar la pandemia

La Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado emitió dictamen de mayoría al proyecto de Declaración que solicita al Ministerio de Economía que los fondos que desembolsará el Fondo por Derechos Especiales de Giro, "se apliquen a financiar políticas tendientes a resolver los graves problemas derivados de la pandemia". La iniciativa contó con el aval del Frente de Todos, mientras que la oposición pidió conocer la opinión del ministro de Economía, Martín Guzmán.

La iniciativa fue presentada hace dos semanas por el oficialista neuquino Oscar Parrilli y apunta sobre los fondos estimados en U$S 4.350 millones. El proyecto solicita que el monto se destine a políticas sanitarias, de reducción de la pobreza, educación, vivienda y generación de trabajo y “no al pago de la deuda por capital, intereses o gastos, que el país mantiene con dicho organismo financiero internacional y/o con otros países englobados en el Club de París”.

En un texto que lleva la firma del presidente del bloque, José Mayans, y de los senadores Oscar Parrilli, Anabel Fernández Sagasti, Carlos Caserio, María de los Ángeles Sacnun, Alfredo Luenzo, José Neder y Jorge Taiana, el oficialismo se refirió al posible destino de los fondos que el FMI se apresta a desembolsar en un plazo estimado para agosto.

El senador sostuvo que no se trata de "un crédito ya que no tiene que ser devuelto y aumenta las reservas" y agregó que la decisión de la emisión se tomó "porque el G-20 resolvió que una de las medidas para paliar los efectos de la pandemia significa inyectar dinero a la economía de cada país".



"Los pueblos están al límite del agotamiento. Hay que decirle al Fondo que si no tienen equilibrio social no es viable y que no sería bueno que esta medida que es positiva no se transforme en negativa para nosotros", apuntó el senador cercano a la vicepresidenta, Cristina Kirchner.



Para Parrilli, si esos fondos se utilizan para pagar deuda y no para ayuda social lo que se conseguirá es "agrandar la brecha" entre los países desarrollados y los que menos tienen.